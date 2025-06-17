丹麥成立防砲部隊 整合3款飛彈建構防空體系

丹麥自2005年汰除鷹式飛彈後，防空網僅能依賴空軍戰機和海軍防空飛彈，近年為因應俄羅斯威脅，決定重建防砲部隊，分階段租借NASAMS（如圖）、採購IRIS-T SLM與雲母垂直發射型（VL MICA）防空系統，打造分層防空體系。（取自北約盟軍空中司令部官方臉書）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕丹麥自2005年汰除鷹式飛彈後，僅能依賴空軍戰機和海軍防空飛彈支撐防空網，近年為因應俄羅斯威脅，決定重建防砲部隊，分階段租借「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）、採購IRIS-T SLM與雲母垂直發射型（VL MICA）等3款防空系統，打造分層防空體系。

軍聞網站「Army recognition」報導，丹麥國防部10日宣布最新建軍計畫，考量歐洲安全情勢日趨緊張，決定根據今年2月頒布的國防「加速基金」（Acceleration Fund），提撥約60億丹麥克朗（約新台幣275億元），精簡國防採購流程構想，在丹麥「國防採購與後勤組織」（DALO）主導下，採用雙軌模式，其第一階段目標是在明年底前，籌獲可快速形成戰力防空武器，第二階段則將在年底前制定長期計畫，透過採購先進防空系統，滿足未來防空作戰需求。

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報導指出，雖然這種採購方式可能會導致成本上升10%至15%，但丹麥國防部已支持這項決定，「加速基金」不僅能夠快速採購物資，還能快速招募和訓練人員。

該項採購案共有10家廠商參與，但丹麥基於強化歐洲國防工業產能考量，決定全數選用歐製系統，並決定向挪威國防部租借1套NASAMS，運用Link 16資料鏈共享資訊功能，強化目獲與指管效能。



其次，丹麥則將援引「歐洲天空之盾」（ESSI）防空倡議，採購德國迪爾（Diehl）防衛公司研發、射程達40公里的IRIS-T SLM防空系統，借重其多功能導引模式，抵禦無人機、巡弋飛彈等空中威脅。後續還將採購MBDA集團的雲母垂直發射型（VL MICA）飛彈，借重其修正目標數據能力與80公里射程，共同建構短程與中程防空體系。

在長期計畫部分，報導提到，丹麥目前正評估美國PAC-3 MSE愛國者系統和法、意兩國聯合開發的SAMP/T NG「次世代防空飛彈平台」，考慮作戰性能、北約互通性、供應安全性和交貨時間表等，預計2028年開始投入使用。

丹麥國防部長波爾森表示，丹麥2005年汰除「鷹式」防空飛彈後，目前僅依賴空軍戰機與海軍巡防艦提供防空網，但考量東部國土直接面對俄國侵略威脅，因此目前已重新成立防空聯隊，並規劃自明年起接裝「天空突擊兵30」（Skyranger 30）防空砲車；未來則可望透過3款新銳武器，有效保護國土與關鍵基礎設施安全。

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