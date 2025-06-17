海軍「漢光」要射實彈嗎？ 下月澎湖、基隆、左營實彈射擊輪番登場

根據最新發布的通告顯示，海軍7月將於澎湖、基隆、左營外海實施實彈射擊，時間涵蓋了漢光期間。圖為漢光38號演習在「聯合截擊作戰」中，射擊標準一型防空飛彈。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍一年一度的「漢光」實兵演習預計於下（7）月9日至18日登場，今年除了時間更長，加入演練先期動員整備外，亦以「實戰化」為目標。據國防部海軍司令部最新發布的通告顯示，海軍7月將於澎湖、基隆、左營外海進行實彈射擊，日程涵蓋了漢光演習期間；儘管往年漢光演習以實兵、實地、不實彈方式執行，但今年模式是否調整，仍待進一步觀察。

根據海軍昨（16）日透過漁業署公布的最新射擊通報，海軍司令部已匡列整個7月時段，將於馬公南部外海的R-18靶場、馬公西部的R-39靶場、基隆外海的R-25靶場，以及左營近海的R-27靶場，分別進行射高25000呎（約7620公尺）、12000呎（約3657公尺）、4000呎（約1220公尺），以及1000呎（約304公尺）的實彈射擊任務，通告顯示此為飛機或船艦武器射擊。

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海軍司令部已匡列整個7月，將於澎湖、基隆、左營4處進行實彈射擊，射高均在25000呎（約7620公尺）以下。（圖片取自漁業署射擊通報，本報合成）

以射擊高度來看，此次射擊低於艦載防空飛彈的運作高度，研判應為飛機炸射或是艦砲、近迫防禦系統等火砲射擊的機會最大。而操演時間軍方依保密慣例，匡列了整個7月的平日時段，唯獨左營的R-27靶區為匡列整個月的平日與假日，這些時間亦包括了即將於7月9日至7月18日登場的年度漢光演習。

海軍司令部已匡列整個7月，將於澎湖、基隆、左營4處進行實彈射擊，射高均在25000呎（約7620公尺）以下。（圖片取自漁業署射擊通報，本報合成）

國防部長顧立雄日前表示，今年漢光演習延長為10天9夜，內容從灰色地帶的應處，一直到加強戒備，並結合「同心」、「自強」及「2025城鎮韌性」演習同步進行；同時要求兵力調度與行動相連結，強調「實兵、實地、實時、實裝」演練等原則。

今年漢光41號演習在日前兵推階段，即以2027年為背景想定，並納入尚在換裝中的M142「海馬士」多管火箭系統、M1A2T主戰車及多型無人機等新式裝備；而下個月將登場的實兵驗證，將採取全員、全裝但部分實彈的模式，使各級部隊指揮官實戰化遂行演習想定及誘導，強化三軍部隊在我國本、外離島責任區的作戰能力。

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