阿拉斯加好冷 美空軍直接投資微型核電站發電

圖為與美空軍簽約核子微型反應爐的OKLO公司核電站示意圖，該反應爐可被貨櫃車運送。（圖取自美空軍網站）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國公共基礎建設效率過低，美軍為滿足阿拉斯加基地的電力供應，已直接與核能公司簽約，預計建造一座5兆瓦（MW）規模的微型核子反應爐，可確保於阿拉斯加零下50度的酷寒環境穩定供電。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，這將是美軍首個商用微型反應爐，美國空軍官員表示，這項新技術可以幫助基地提高效率和韌性，尤其是在像埃爾森（Eielson）這樣的偏遠地區，冬季氣溫低於零下50度，暖氣和供電燃料費用高昂。微型反應爐是美國空軍為提高設施電力的可靠性和安全性，以抵禦網路攻擊和自然災害，而採取的一項更大規模的措施。

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美國空軍表示，美國正面臨一項至關重要的國家安全任務，即確保安全、可靠、有彈性的能源供應，美軍需要為所有關鍵的國防能力做到這一點。微反應爐等先進的核能技術，能夠提供現場發電和熱能，這對美軍的運營效益而言無與倫比，也是埃爾森核電站努力推進這項技術的原因。

另外，美國空軍基礎設施、能源和環境事務副助理部長巴爾庫斯表示，未來美國空軍可能會探索提高微型反應爐發電量佔比，但目前的重點是在北極地區驗證這個概念，因為該地永久凍土退化、地震活動頻繁、施工週期短以及昂貴的物流成本，使得建設過程充滿挑戰。未來美國空軍可能最多會為9個基地建設微型反應爐。

報導指出，空軍官員已將能源基礎設施列為衝突中一大弱點，由於為發電機提供燃料的供應鏈可能中斷，電網也可能遭到駭客攻擊。依賴化石燃料為備用發電機供電的基地，可能會因燃料短缺而陷入癱瘓，但使用太陽能充電板、風力渦輪機、生物質能、核微反應器或化石燃料發電機的基地，即使其中一個能源遭切斷，也能繼續運作。

提升能源韌性是美國空軍去年11月發表的基礎建設安裝行動計畫重點之一，該計畫還要求，到了2030財年，美軍要在2個太空軍基地、14個空軍基地安裝微電網。

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