AIM-120對空飛彈大外銷 義大利買70枚「射程升級版」增強遠距打擊

美國國務院已批准向義大利出售40枚AIM-120C-8型、30枚AIM-120D-3型先進中程空對空飛彈等，總價值達2.11億美元。圖為義大利空軍的「颱風」戰機於機腹掛載AIM-120系列飛彈。（圖片擷取自義大利空軍臉書）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕歐盟各國近期持續強化新裝備籌獲因應威脅，美國國務院近期也批准出售義大利40枚AIM-120C-8型、30枚AIM-120D-3型先進中程空對空飛彈（AMRAAM）及相關後勤部件，總價值達2.11億美元（約62.1億新台幣）；這些射程更遠的空對空飛彈，能增強義大利空軍的打擊距離與北約互通性。

根據美國國防部國防安全合作局（DSCA）16日最新公告，美國國務院已批准以2.11億美元的價格，向義大利出售40枚AIM-120C-8型先進中程空對空飛彈（AMRAAM），以及30枚最新款、射程更遠的AIM-120D-3型中程空對空飛彈，以及2個AIM-120C-7型飛彈導引段設備。

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另外，非MDE（主要防禦裝備）管制裝備還包括飛彈備件、維修零件、維修和回廠後勤支援、武器系統支援、機密和非機密軟體交付支援、相關技術文獻，以及人員培訓及相關設備等。主要承包商將由位於亞利桑那州土桑的RTX公司負責；不過，美國政府及RTX公司皆不需要向義大利派遣任何額外的代表人員。

DSCA表示，這項軍售案有助於支持美國的外交政策目標與國家安全利益，強化北約盟國安全；同時，本次軍售亦將提升義大利應對當前與未來威脅的能力，確保其具備現代化且效能優異的空對空武器，同時也強化美國與北約及義大利軍隊之間的作業互通性。

AIM-120C-8又稱AIM-120D，是傳統AIM-120C-7型飛彈的電子系統與射程大幅升級版，其更換的新型衝壓發動機及藥柱，使得射程比舊版飛彈提高50%，來到160公里，另外亦加裝GPS導航並強化大角度離軸攻擊能力。

AIM-120D-3型是2023年才交軍的AMRAAM最新改良型，其更進一步升級電子軟體，在發動機與電池上也再行改進，使其射程提升至190公里。

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