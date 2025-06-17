三位退役上將回娘家！ 李翔宙、鄭德美、徐衍璞著軍服現身陸官

陸軍司令呂坤修、退役上將李翔宙、鄭德美、徐衍璞一同出席陸軍官校校慶，並檢閱學生部隊。（資料照，記者李惠洲攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍官校昨（17）日舉辦建校101周年校慶，官校畢業生昂首齊步，展現高昂士氣。值得注意的是，除了主持典禮的陸軍司令呂坤修上將，曾任國防部副部長的陸軍退役上將李翔宙、鄭德美與徐衍璞，也身著整齊的軍常服、別上三星將星參加典禮，4位陸軍上將罕見「同框」的畫面，也象徵了陸軍薪火相傳精神。

陸軍官校昨天舉辦建校101周年校慶儀式，首度選出李翔宙、鄭德美、徐衍璞等3位退役上將為傑出校友，這3位退役上將都曾擔任國防部副部長，皆身著軍常服、別上將星與勳章，與呂坤修一同檢閱學生部隊。

陸軍司令呂坤修、退役上將李翔宙、鄭德美、徐衍璞一同出席陸軍官校校慶，並檢閱學生部隊。（資料照，記者李惠洲攝）李翔宙是陸軍官校63年班畢業，在服役期間曾任國安局長、國防部副部長、陸軍司令、副參謀總長等上將職務，退役後則任退輔會主委與駐丹麥大使等要職。他在致詞時勉勵官校生，應秉持黄埔精神，不斷精進本職學能，以成為卓越領導人才。

鄭德美為陸軍官校67年班畢業，他在2019年退役前，曾任總統府戰略顧問、國防部副部長、國防大學校長等上將職務；徐衍璞為陸軍官校72年班畢業，今年1月才告別軍旅生涯，他曾任國防部副部長、陸軍司令、副參謀總長執行官等上將要職。陸軍司令呂坤修上將表揚陸軍官校傑出校友李翔宙上將。（軍聞社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法