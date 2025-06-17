瑞典裝甲戰力大升級 翻新採購154輛戰車應對俄羅斯威脅

瑞典Strv 122戰車是由豹2戰車略做修改而成，符合當地作戰環境。（圖取自DVIDS）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭讓歐洲備感壓力，瑞典去年正式成為北約成員國，為加強北歐防禦，瑞典目前制定了大規模現代化和採購計劃，預計將於2031年以前，向瑞典陸軍交付154輛Stridsvagn 123型戰車。該計畫包括翻新和升級110輛Stridsvagn 122（Strv 122）型戰車，以及採購44輛全新豹2A8型戰車。

軍聞網站「Army Recognition」報導，升級後的戰車將命名為Stridsvagn 123A，而新生產的戰車將命名為Stridsvagn 123B。兩種型號均由KNDS集團供應，Strv 123A計劃於2027年至2030年交付，Strv 123B則計劃於2028年至2031年交付。新採購的10輛戰車將取代先前從瑞典轉讓給烏克蘭的10輛。整個計畫將使瑞典陸軍擴充至四個機械化旅，並與能採購其他相關裝備，包括升級CV90步兵戰鬥車車隊。

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該現代化計畫從2023年10月開始，經過多次調整後，現代化計畫擴增到154輛的規模，總價值來到22.11億歐元（約新台幣754億）。Strv戰車是瑞典依據豹2戰車為基礎的瑞典客製化版本，為瑞典的森林及城市地形作戰進行強化，改進重點包括增強裝甲、核生化防護、增強涉水能力等；Strv 123A則計畫升級火砲，使其能夠發射可編程彈藥、更換車載電子零件、安裝新型夜視裝備，以及在低光源下行駛所需的輔助鏡頭等，使該款戰車能持續服役至2030年代。

圖為升級後的Strv 123型戰車。（圖取自X@Trotes936897）

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