要轟伊朗地下核設施 以駐美大使：除了「巨型鑽地彈」還有其他手段

以軍針對伊朗的福爾多核設施進行打擊，但深埋地表下數十公尺的核設施核心地帶並未受損。圖為福爾多核設施空拍圖。（法新社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列13日針對伊朗大規模突襲，鎖定納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan）和福爾多（Fordow）等地核設施攻擊，不過，福爾多核設施位在伊朗北部山區，主建築處於地表下數十公尺，在以軍13日的空襲之下並無受損。以色列駐美大使萊特（Yechiel Leiter）16日表示，若要以空投炸彈摧毀福爾多地下核設施，美國是世界唯一擁有這種炸彈的國家。

以色列駐美大使萊特表示，若要以空投炸彈摧毀福爾多地下核設施，美國是世界唯一擁有這種炸彈的國家。圖為美軍GBU-57巨型鑽地彈。（法新社）

綜合外媒報導，萊特16日接受美國《Merit TV》訪問時提到：「若要從空用炸彈摧毀福爾多，全世界只有美國擁有這種炸彈，而是否選擇這條路，是美國需要做出的抉擇。」不過，萊特也強調，要「處理」福爾多，空投炸彈並不是唯一選項，還有其他方式。

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萊特也透露，本週還可能會有另外一次針對伊朗的重大軍事行動，時間點大致落在週四或周五晚上。萊特說：「這行動會讓當初的『呼叫器行動』顯得非常簡單。」此處所指的呼叫器行動，是以色列去年9月針對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員發動的攻擊，當時有大量真主黨成員使用的呼叫器和對講機幾乎同時爆炸，造成大規模傷亡。

福爾多核設施的主要核心位於地表下數十公尺，傳出內部空間設有近3000台鈾濃縮離心機，是伊朗主要的濃縮鈾製造地點之一，對於伊朗核試驗具有重大意義。萊特所提及的炸彈，是美國的GBU-57巨型鑽地彈，重達14公噸，長度達到6.2公尺，只有美軍的B-2轟炸機才能搭載GBU-57巨型鑽地彈執行任務。

傳統觀點認為，以色列本身並沒有類似的「鑽地彈」，加上美國也限制以色列取得「鑽地彈」，且以色列本身沒有能攜帶大型「鑽地彈」的重型轟炸機，因此，以色列目前無法有效打擊福爾多核設施的地下空間。但有部分人士認為，以色列可以透過攻擊福爾多週邊的發電廠或變電所來實現目標，讓福爾多核設施無法正常運作。

曾任美國中央司令部第13任司令的前美國陸軍上將沃特爾（Joseph Votel）認為，若決定動用美國的鑽地炸彈可能造成核污染，對平民構成危險，美國與以色列聯手進行這場被視為違反伊朗主權的非法攻擊，國際間也勢必對此產生強烈反彈。

曾任美國中央司令部第14任司令的前美國陸戰隊上將麥肯錫（Kenneth McKenzie Jr.）表示，就算川普授權美國B-2轟炸機投下巨型鑽地彈，在和以色列協調攻擊行動的過程中，仍會面臨多項技術性和高度機密性的挑戰。麥肯錫強調，除非伊朗襲擊中東的美國人員或資產，否則不太可能使用這種炸彈。

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