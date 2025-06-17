視察海馬士多管火箭系統 賴清德：致力提升區域和平

總統賴清德視察「海馬士多管火箭系統」，並與官兵合影。（記者廖耀東攝〔記者張軒哲／台中報導〕總統賴清德今日至台中市陸軍圳堵營區勗勉「陸軍砲兵第58指揮部」，他致詞指出，當前台灣的區域挑戰依然存在，要不斷提升國防力量，致力提升區域和平，是以實力達到真和平的最佳寫照。漢光演習將至，是驗收平常訓練的成果與防衛構想可能性，他以三軍統帥身分，為國軍加油打氣。

國防部對美採購的首批海馬士多管火箭系統（HIMARS）去年10月運抵台灣，賴清德今日上午抵達神岡圳堵營區，先至戶外視察「海馬士多管火箭系統」，聽取國軍簡報武器設備操作、武器性能、射控面板介紹，觀看彈藥箱件裝卸演練，隨後與國軍大合照留念，最後至餐廳與官兵一同午餐，致贈加菜金。

總統賴清德視察「海馬士多管火箭系統」，聽取官兵簡報。（記者廖耀東攝）賴清德致詞表示，多管火箭連的成軍目的，是為了提升國軍精準打擊能力及整體防衛作戰效能，軍人是保家衛國的存在，各位官兵的付出與貢獻，不僅令人敬佩，大家更要為自己感到驕傲，身為三軍統帥，深知戰力來自精良武器裝備，與來自每一個官士兵扎實訓練與堅定的信念及高昂士氣。



總統表示，政府會持續推動國防改革，編列並爭取更多國防預算，保障國家安全，敬請不分朝野都能支持。他說，近年政府提升軍公教待遇，今年4月為國軍加薪，未來還會持續增加國軍待遇，推出敬軍政策，國軍的榮耀就是國家的榮耀，是國家最堅強的依靠。

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