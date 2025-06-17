美Auterion與台敲定多年協議 將研發嚇阻中國威脅的無人機

台灣已與美國無人機軟體供應商Auterion敲定一項多年協議，共同研發可嚇阻中國威脅的無人機，這是與台灣國家中山科學研究院合作的一部分。圖為中山科學院院長李世強（左）與Auterion執行長邁爾（Lorenz Meier）展示合約書。（彭博）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》今日報導，台灣已與美國無人機軟體供應商Auterion敲定一項多年協議，共同研發可嚇阻中國威脅的無人機，這是與國家中山科學研究院（中科院）合作的一部分。

總部位於維吉尼亞州阿靈頓的Auterion在聲明中表示，其作業系統和群集技術將被添加到軍用無人機中，但Auterion拒絕透露合約的規模和期限。

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報導提到，台灣正努力建立無人機製造能力，以增強自身國防實力，並利用美國和歐洲對中國技術日益嚴格的限制。台灣的目標是到2028年，每年可生產18萬架無人機。

Auterion執行長邁爾（Lorenz Meier）指出：「我們正在幫助台灣採用我們的軟體，共同開發新技術，並打造他們自己的工業基礎。」

Auterion計劃與台灣製造商合作，製造整合Auterion軟體的無人機，Auterion軟體在過去幾年幫助烏克蘭擊退俄羅斯入侵的過程中，得到了不斷改進。

Auterion表示，與台灣的協議最終可能會擴大規模，在未來幾年將其技術應用於「數十萬架無人機」。

中國企業仍佔據商用無人機市場約80%的市占率，並且擁有製造這些無人機所需的許多基本零件，這種主導地位也使台灣難以競爭。中國的無人機價格低得多，而且一些台灣關鍵企業尚未加入無人機供應鏈。

台灣國安會諮詢委員李育杰表示，中國在無人機製造業的主導地位，「對美國和台灣都構成了重大的國家安全問題，我們必須努力建立自己的自主系統供應鏈」。

2024年底，北京限制向美國和歐洲銷售無人機零件，這加劇了外界對供應鏈的擔憂。李育杰表示，美國對中國無人機及其零件的禁令將創造足夠的需求，推動台灣無人機產業的發展，台灣的目標是在未來2年內，實現所有無人機零件的生產能力。

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