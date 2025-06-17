伊朗翻車！嗆聲擊落美製「死神」無人機 卻被抓包是自家「見證者」

圖左為伊朗公布的無人機殘骸，圖右為「見證者-136」無人機的3D模型。專家指出，兩者在機翼後緣（黃線）、翼尖小翼（綠線）及機身與機翼的接合處（紅圈）等特徵高度吻合，證明殘骸來自伊朗自家無人機。（圖取自Ｘ平台）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗官媒16日高調發布照片宣稱．其防空部隊成功擊落1架入侵的美製MQ-9「死神」（Reaper）無人機。然而，這項「重大戰果」的宣傳卻迅速「翻車」！根據軍事專家針對照片中的殘骸進行分析，這架被擊落的無人機，幾乎可以確定並非美軍的「死神」，而是伊朗自家生產、大量提供給俄羅斯用於烏克蘭戰場的「見證者-136」（Shahed-136）自殺式無人機。

根據外國軍聞網站「Defence Blog」報導，伊朗官方媒體發布的照片，意在展示其強大的防空能力。但照片中的殘骸，卻處處顯露矛盾。首先，該無人機殘骸具有獨特的三角形機翼，這與伊朗「見證者-136」的設計和結構高度相似，而美軍的MQ-9「死神」則採用傳統的平直翼設計。

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圖右為在烏克蘭戰場上發現的「見證者-136」無人機彈頭。專家分析，伊朗公布的殘骸照片（左）中，其彈頭特徵與此幾乎完全一致，進一步戳破其「擊落美軍MQ-9」的說法。（圖取自X台）更具說服力的證據來自彈頭殘骸，檢視照片中可見的彈頭殘骸，其錐形鋼製鼻錐部分的設計，與獨立調查機構「衝突軍備研究」（Conflict Armament Research, CAR），先前在烏克蘭戰場上記錄到的「見證者-136」彈頭特徵幾乎完全一致，這種彈頭設計旨在先穿透牆壁或防禦工事再引爆，是自殺式無人機的典型特徵。



然而，MQ-9「死神」作為一款高空情監偵與打擊無人機，其主要武器為掛載在機翼下的飛彈或炸彈，本身並不使用這種直接撞擊引爆的彈頭。

美軍MQ-9A「死神」無人機，兼具作戰與情報、監視、偵察（ISR）功能。（圖：美國國防部）此外，殘骸上的技術檢修面板、整體結構布局等其他細節，也與先前在烏克蘭及中東地區發現的「見證者-136」殘骸相符。照片中完全看不到任何能與MQ-9「死神」連結的識別特徵，例如其標誌性的光電感測器轉塔、獨特的發動機部件，或機翼下的武器掛載系統。

伊朗官方並未透露所謂的「擊落」事件發生的時間與地點，僅在一份聲明中稱擊落1架「敵對無人機」，並暗示其屬於美國。然而，美國五角大廈至今未報告任何MQ-9無人機的損失，也未承認近期有任何美軍無人機在伊朗領空附近發生事件。

目前尚不清楚這架無人機是在伊朗防空部隊高度警戒下，被自家火力誤擊，還是因技術故障而墜毀。但無論如何，根據現有的影像證據判斷，這架被伊朗當作「戰果」宣傳的無人機，幾乎可以確定是「國產貨」，而非其宣稱的美軍高科技裝備。

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