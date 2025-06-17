法國也想有「砲艇機」？ 傳法軍擬為A400M運輸機裝飛彈

法國航太集團空中巴士研發的A400M中型運輸機。（法國空軍官方X帳號）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕說到軍用運輸機中的「異類」，莫過於美國空軍特戰司令部（AFSOC）的AC-130J砲艇機，其極具辨識度的左側105公厘榴彈砲、30公厘機砲，加上兩翼下可加掛「地獄火」反裝甲飛彈等武器的潛力，令其近年頻繁現蹤於各大演訓之中；但有外媒近日報導，法國空軍有意將自家的A400M運輸機「武裝化」，使其成為運輸、火力兼備的空中打擊儎台。

法國軍聞網站「Zone Militaire」15日報導指出，法國空軍先前預劃向空中巴士集團（Airbus）採購50架A400M中型運輸機，但採購數字在法軍官方的建軍規劃書（LPM）中有所變動，改為2030年前採購37架，以此陸續汰換既有的C-130H/J型運輸機；另一方面，法國國防採購局（DGA）衡量A400M型機的動力、電力、航程等既有性能，有意研擬為其裝上飛彈，使其成為重型戰鬥運輸機。

請繼續往下閱讀...

法國空軍的C-130J型運輸機。（法國空軍官方X帳號）

報導另指出，A400M運輸機所搭載的4具TP400渦槳發動機，其產生的電力餘裕，足以在未來加裝通訊暨中繼裝備，甚至是新興的雷射導能武器（DEW），搭配短程飛彈、精準導引炸彈等攻擊武器，使其作戰能力近似於美空軍現役的AC-130J砲艇機，變身能運輸、火力投射，以及雲端作戰的多功能平台。

此外，法國新創航太公司圖吉斯．蓋拉德（Turgis&Gaillard）也跟進此構想，有意為A400M運輸機設計一款能外掛的偵察暨標定莢艙，進一步強化其在空中情監偵方面的能力。

美國空軍特戰司令部的AC-130J砲艇機。（美軍DVIDS網站）

事實上，美國空軍先前曾針對AC-130J砲艇機，研擬加裝魚叉飛彈、巡弋飛彈等防區外武器的測試，藉此擴張這款儎台的作戰「技能樹」，既能近空支援，也能遠距精準打擊；如今法軍也傳出有意讓A400M型機新增更多的任務能力，也凸顯出運輸機的改裝潛力，以及多功能載具在現代戰場中，所能發揮的跨領域整合效益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法