T-6A初教機再戰10年以上！ 美投資650億元換裝全新航電系統

美國國防部近日宣布，空軍已與Borsight公司簽訂為期10年的合約，計畫將投資21.8億美元為服役逾20年的T-6A教練機，全面升級現代化航電設備。（圖片擷取自DVIDS）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美軍T-6A「德州人II」螺旋槳教練機以服役逾20年，為符合新機種的操作介面，美軍將再斥資21.8億美元（約650億新台幣）為其全面升級航電系統，這項為期10年的合約亦涉了實體機與模擬機，藉以強化聯合初級飛行員訓練（JPPT）的計畫，並更貼近現役作戰機的操作需求。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，美國國防部近日宣布，空軍已與位於猶他州的Borsight公司簽訂為期10年的合約，計畫將投資21.8億美元為T-6A教練機隊及模擬機，全面升級現代化航電設備。據規劃，此案將執行至2034年1月，多個空軍和海軍訓練基地將開始進行升級作業，包括空軍蘭道夫（Randolph）基地與海軍的彭薩科拉（Pensacola）航空站。

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新的航電套件將使T-6A的駕駛艙操作邏輯，更貼近現役作戰機標準，有助於飛行學員提早適應未來將駕駛的高性能戰機。圖中可見T-6A目前的座艙儀表。（圖片擷取自DVIDS）

報導引述美國空軍表示，新的航電套件將使T-6A的駕駛艙操作邏輯，更貼近現役作戰機標準，提升訓練模擬真度，有助於飛行學員提早適應未來將駕駛的高性能戰機。這項升級也將延長機隊服役年限，確保未來十年空軍與海軍飛行訓練不中斷。

T-6A「德州人II」由雷神飛機公司（Raytheon Aircraft）研製，其原型源自瑞士Pilatus的PC-9，是款雙座、單引擎螺旋槳教練機，其具備抗G系統、彈射椅、加壓座艙與階梯式座位配置，並可於6分鐘內爬升至18000呎（約5486公尺）；此外，機上航電還配備可在強光下清晰顯示的液晶螢幕，模擬高階作戰機環境，是美軍初階飛行訓練的核心平台，服役至今已逾20年。

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