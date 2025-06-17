台船證實「海鯤號」啟動海測 黃正弘：這群人優先登艦

工作人員作足防護，戰戰兢兢站在甲板上測試。（記者李惠洲攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船董事長黃正弘今（17）日夜間證實，「海鯤號」已經啟動海上測試（SAT），他本身沒有登艦出海，這次出海人員，由海軍二五六戰隊及相關工作人員優先。

台船董事長黃正弘證實海鯤號進入海測階段。（記者洪臣宏攝）

原訂4月海測的國造潛艦「海鯤號」一再延宕，在外界一片疑慮聲中，海鯤號終於在今日從高雄港出海。海鯤號在外海以自主動力浮航約6小時之後，下午2時30分順利返回台船碼頭。大批軍事迷、民眾頂著豔陽爭睹歷史性一刻，直呼：「感動！」。

請繼續往下閱讀...

海鯤號啟動海測，在外海浮潛約6小時。（記者李惠洲攝）

海鯤號14日現身高雄港，並以自主動力浮航，外界研判已進入泊港測試（HAT）最後階段，距離海測僅一步之遙；果不其然，海鯤號經過3天調整，上午8時再度離開台船91號碼頭，多名做足防護措施的海軍戰隊、台船人員，戰戰兢兢站在甲板上檢視，在數艘台船工作船戒護下，海鯤號緩緩浮航並出海。

海鯤號在工作船戒護下，返回高雄港。（記者李惠洲攝）

黃正弘全程坐鎮督導海測過程，海軍也派出軍艦在測試海域監控及戒護，防止其它船隻進入。台船、軍方均對今天測試項目三緘其口。

海鯤號出海測試，順利返回高雄港。（記者李惠洲攝）

海鯤號為我國潛艦國造的首艘原型艦，艦種為柴電潛艦，排水量2500公噸以上，長度 70公尺、型寬8公尺，潛航深度350-420公尺，乘員60餘人，武器裝備有MK 48 Mod6 AT魚雷、UGM-84魚叉反艦飛彈及萬象水雷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法