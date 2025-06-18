不只「紅旗」操演 美軍官方照曝我觀察員參與「紅旗阿拉斯加」演習

美軍最新一期「紅旗阿拉斯加」多國聯合演習日前展開，日、菲、泰等多個印太鄰邦皆派遣兵力出席，不過，官方本次更揭露我方派遣觀察員隨同參與演習，實屬罕見。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／台北報導〕美軍每年都會與太平洋盟邦共同實施空中兵力演習，其中，由美國太平洋空軍（PACAF）主辦的「紅旗阿拉斯加」（Red Flag Alaska）即為代表性聯演之一，不過，在日前展開的最新一期演習中，美軍官方照片罕見揭露我國觀察員「公開」出席演習，雖不同於他國身著軍服、直接派兵力參與的方式，但也揭示台美軍事交流更顯深化。

這張照片首先揭露於美軍官方的「國防視覺資訊發布服務」系統（DVIDS）中，根據照片資訊，圖中與會人士為投入「紅旗阿拉斯加」（RF-A 25-2）聯合演習的觀察員代表，除了美國太平洋空軍，也包含來自英國、加拿大、日本、菲律賓、馬來西亞、泰國、孟加拉、蒙古和斯里蘭卡，以及我國的觀察員代表。值得一提的是，圖中唯一著西裝者，不排除為我國代表人士。

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該張合照中唯一身穿西裝者，有可能就是我國所派出的觀察員代表。（美軍DVIDS網站，本報編輯）

「紅旗阿拉斯加演習」，為美國太平洋空軍每年定期舉辦的多國聯合演習，旨在與太平洋地區盟邦共同演訓，提升跨國部隊間的作業互通性（interoperability）；根據官方資訊，本梯次演習於夏威夷的「珍珠港－希姆聯合基地」（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）展開，從本（6）月12日持續至27日止，為期兩周，計有超過70架戰機、1500名以上人員參與。

圖為12日在美國阿拉斯加埃爾森空軍基地（Eielson AFB）同步參與「紅旗阿拉斯加」演習的美空軍部隊。（美軍DVIDS網站）

而在此前，前空軍副司令、現任欣欣客運董事長范大維曾向本報指出，我空軍常態駐美的第21中隊，也曾參與過以美國本土空軍部隊為主體的「紅旗」演習（Red Flag）。他表示，他觀察到美軍在「紅旗」演習時相當遵守戰術執行教範、實彈射擊量也大，大到僅需兩天就能打光我國單一彈藥的戰備量，其訓練環境的獨特之處，令他深有感慨。

圖為投入美空軍今年首梯「紅旗演習」（RF 25-1）的4架EA-18G電戰機。我空軍駐美21中隊先前也曾投入過該系列演習。（美軍DVIDS網站）

台美空軍間的軍事交流行之有年，但長期都在檯面下進行，然而，從「紅旗」到「紅旗阿拉斯加」，雖仍未以公開、常態的方式進行，但可窺見兩國之間的軍事交流，已有更進一步的深化發展。

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