【影】中科院主辦無人艇動態展示看這裡 立院外委會今考察再看一次

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為推動水面無人載具（USV）技術發展，以及瞭解國內外廠商的USV產品性能，中科院昨（17）日起邀集國內外12家廠商，舉辦為期兩天的靜、動態公開展示，立法院外交國防委員會立委今日亦組團赴宜蘭考察成果。而國軍媒體《軍聞社》也將碳基、雷虎與龍德的無人艇動態展示集結成短片，展現運用潛力。

中科院表示，這次公開展示，除了期望藉由公開展示各家無人艇性能，提供國軍及海巡等潛在顧客蒐集數據，作為後續優化規格及模組化量產重要參考，也能深化國防自主實力，並促進國內產業發展。

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此外，中科院也與Auterion簽署合作備忘錄，Auterion是全球領先的開源自主生態系統技術開發商。此次合作將把AuterionOS（Auterion所開發的無人載具作業系統）與Nemesis（Auterion的AI無人機蜂群作戰平台），整合至由中科院及國內國防製造商所研發的新一代無人載具中，象徵著我國在空中、海上與陸地領域無人載具自主能力發展的重大里程碑。

中科院長李世強表示，基於我國防衛作戰的需求，只要今年通過作戰測評，明年度將編列預算，開始大量採購水面無人載具。

民間廠商無人艇一字排開公開展示。（圖取自軍聞社）

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