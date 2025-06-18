模擬CQB也模擬毒氣遭遇戰 金防部守備大隊演練重要目標應援

陸軍金防部金門守備大隊19日展開重要目標應援演練，期間，所屬機步營官兵出動輕戰、中戰和多輛CM21裝甲運兵車，前往目標位置實施戰術演練。（取自青年日報）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕為提升部隊在責任區內的作戰應變能力，陸軍金防部金門守備大隊昨（17）日執行重要目標應援演練，期間，官兵以港區等重要目標遭滲透、破壞情境為想定，出動CM21裝甲運兵車等儎台實施戰術機動，並依戰況推演，實施限制空間作戰（CQB）等實戰化訓練，藉此強化部隊官兵的臨戰效能。

國軍媒體《青年日報》今（18）日報導指出，隸屬金門守備大隊的機步營昨日出動輕型、中型戰術輪車，以及CM21裝甲運兵車、M936救濟車等車輛，前往目標場域實施「重要目標應援演練」，在完成車輛、裝備檢整後，部隊先後實施戰術機動、下車戰鬥、搜索警戒、限制空間作戰等課目，藉由實戰化訓練使官兵熟悉責任區內地形、樣貌，建構更完整的戰場輪廓。

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除戰術機動、限制空間作戰外，機步營官兵也模擬遭遇毒氣攻擊，戴上防毒面具實施遭遇戰的臨戰訓練。（取自青年日報）

抵達目標區後，CM21裝甲運兵車等戰術車輛迅速佔領地形要點，運用車載武器監控戰場，搭配下車戰鬥的官兵完成周邊建物搜索，運用隊形變化穿梭不同空間，並確保部隊火力優勢；此外，機步營官兵也模擬遭遇毒氣攻擊、無人機襲擾等情境，磨練臨戰應處能力，提升官兵在高壓環境中的作戰韌性。

除灘岸反登陸作戰外，關鍵基礎設施防護也是國軍外、離島部隊的重點任務一環。在今（2025）年3月首度實施的「立即備戰操演」中，金防部烈嶼守備大隊、馬防部北高守備大隊就曾配合立即備戰操演，實施過重要防護目標應援，當時模擬敵軍攻佔發電廠、油庫等關鍵設施，派出CM21裝甲車、M41D戰車等兵力前往戰術位置，聞令執行攻堅任務演練。

今年3月配合立即備戰操演，同步出動的金防部CM21裝甲運兵車，以及M41D輕戰車。（取自軍聞社）

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