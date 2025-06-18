M113「戰場計程車」超好用 黎巴嫩從希臘接收13輛提升步兵機動力

黎巴嫩武裝部隊的M113裝甲運兵車。（美聯社資料照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕以色列、伊朗衝突近日打得火熱，不只伊朗揚言發動「令人難忘的反擊」，也傳出美國總統川普打算簽署行政命令，允許美軍支援以色列的打擊行動；不過，周邊鄰國並非沒有動作，除了作壁上觀，也有部分國家持續強化自家軍力。外媒報導，黎巴嫩近期將接收希臘庫存的13輛M113履帶式裝步戰鬥車，提升陸軍步兵部隊的機動作戰能力。

軍聞網站「Army Recognition」17日引述希臘當地媒體《每日新聞報》（Kathimerini）報導指出，黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）近期親自向希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）提出援助請求，目前已獲希臘國會轄下的「特別軍備計畫與合約常設委員會」的同意，將移轉旗下13輛M113裝甲運兵車給黎巴嫩武裝部隊，這批車輛將自希臘陸軍庫存移撥、檢整，最後再交付黎國。

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報導指出，此次移轉為雙方早期軍事合作對話的延續，早在奧恩就任總統前、擔任黎軍總司令時期便已開始磋商。此次合作架構除了車輛交付，也包含軍事教育交流。目前黎巴嫩軍方已有軍官派往希臘陸軍與海軍軍校進修，雙方也討論未來擴大海軍合作，增列艦艇乘員訓練與其他軍種專業交流課程。

M113為1950年代誕生的美製輕型裝甲車，問世至今總產量已逾8萬輛。全車搭載鋁合金裝甲，具備兩棲浮游能力，除了基礎的運兵車型，還有救護車、拖式飛彈發射車，以及81公厘、107公厘、120公厘迫擊砲車、指揮車等衍生構型，戰術運用彈性相當高。即使在現代衝突中，包括俄烏戰場上仍能見到其蹤跡，也突顯此型車輛在戰場存活性與可維修性（Maintainability）的優勢。

希臘陸軍的M113裝甲運兵車。（希臘陸軍參謀總部官方Facebook）

另一方面，黎巴嫩也是該型車的主要使用國，車隊規模超過1300輛，使用範圍遍及旗下作戰旅、特種部隊等，而希臘本次移交的13輛車雖貢獻有限，仍有助於替換陣中高耗損的老舊車輛，對長期依賴外援的黎巴嫩而言，也算解決燃眉之急。

此外，報導寫道，希臘陸軍有意將其下同型車之中的500輛進行升級改裝，包含加裝30公厘遙控槍塔、同軸機槍和「長釘」（Spike）反裝甲飛彈等先進武器，更新動力、懸吊系統，並新增北約規格的C4ISR系統等；不過，前述13輛車並不在此次升級之列，換句話說，這批庫存將以原始配置移交黎巴嫩使用。

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