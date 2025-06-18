葡萄牙空軍巴黎航展掃貨 當場宣布買6架巴西運輸機

葡萄牙空軍近日於巴黎航展宣布，將再購買6架KC-390運輸機。（圖取自Embraer公司）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕巴西KC-390運輸機以便宜、耐用著稱，打敗C-130、空巴A400M等大品牌運輸機，獲得數個國家的訂單。外國軍聞網站報導，葡萄牙空軍近期於巴黎航展宣布，將再購買6架KC-390運輸機。同時，葡萄牙國防部確認，今年將接收5架巴西的A-29N「超級巨嘴鳥」輕型攻擊機，顯示葡萄牙空軍正以便宜、實用為原則，為其空軍裝備現代化。

軍聞網站「Defence 24」報導，葡萄牙可說是巴西KC-390運輸機的首個海外客戶，2019年時就曾訂過5架，今年除了訂購6架KC-390之外，採購協議還包含增購10架飛機的選擇權，其他國家也可透過這種聯合採購機制，加入葡萄牙的採購案獲得KC-390運輸機。

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軍聞網站「Army Recognition」則報導，葡萄牙國防部16日確認，今年將可接收12架巴西航空工業A-29N「超級巨嘴鳥」輕型攻擊機中的其中5架，葡軍採購的A-29N從A-29改良而來，是一款專為葡軍需求打造的機體，包括採用先進航電設備，以及加裝北約國家專用通訊系統及其他機密裝備，可根據現代戰場環境需求，執行飛行訓練、密接空中支援（CAS），或是情監偵（ISR）等各種任務。

葡萄牙也成為全球首個採用A-29N的國家，也是整個葡國空軍現代化計畫的一部分，全計畫共價值2億歐元（約新台幣68億元）。

KC-390運輸機的機體大小，介於洛馬C-130型、空中巴士A400M型兩種螺旋槳運輸機之間，空重23600公斤，機組員3名，採用高單翼、T型尾翼設計，機體後部配置大型跳板艙門。起落架系統由ELEB公司研製，鼻輪採並排雙輪設計，主起落架則是縱列2組的並排雙輪，都搭配低壓輪胎。這套堅固、可靠的起落架，使KC-390運輸機能夠裝載沉重的貨物，在機場半平整，甚至是受損的跑道上降落。

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