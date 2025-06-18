台海兵推驚見「關鍵缺口」 前日本海自幕僚長：台灣恐陷孤立

民間自辦的「台海防衛兵推」在台北登場，前參謀總長李喜明（前排左起）、前美國太平洋司令布萊爾、前美國參謀首長聯席會議主席穆倫、台北政經學院基金會董事長黃煌雄、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂、前海上自衛隊幕僚長武居智久、前陸軍司令胡鎮埔等人出席。（資料照，記者塗建榮攝）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民間舉辦首場高層級「台海防衛兵推」，受到國際的關注。參與兵推的前日本海上自衛隊幕僚長武居智久指出，演習過程中，台灣隊未能清楚表達，希望日本採取何種行動，突顯出台灣在區域戰略溝通上的關鍵缺口，面對區域緊急情勢時，台灣恐將陷入孤立困境。

英國《衛報》今日報導指出，本次兵推由台北政治經濟學院基金會主辦，為台灣首度由民間主導的大型軍事模擬演習。參與者包含前美國、日本與台灣的高階官員與軍事將領，以2030年可能發生的中國對台併吞行動為背景進行推演。模擬情境從初期情報異常、中國擴大軍演，到實施封鎖、飛彈攻擊及全面入侵，並穿插突發事件測試各方應變。

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「這場兵推在反映台灣溝通現況上十分真實」，武居智久指出，「演習清楚顯示出體系上的限制與失靈」。他強調，若未能建立穩健的跨國溝通與協作架構，面對區域緊急情勢時，台灣恐將陷入孤立困境，難以有效整合盟友資源。

在演習中，台海防衛兵推共分為指導組、管制組、中共組、台灣組、美國組、日本組，指導組以外每組各設主推官一位，負責主持分組討論、流程時間管控。

報導提到，台灣組在兵推首日，除了在與日本組協作上表現不佳，也被管制組批評對情勢反應失當。當日模擬解放軍進入台灣12浬領海時，台灣組僅以「不挑釁、不迴避、不示弱」立場，要求國軍加強戰備並執行聯合情監偵，因秉持「不開第一槍」的原則，不願由台灣承擔「啟戰責任」，一度被媒體形容為「恍神、放空」。《衛報》指出，而在後段情境中又，因過度強硬而招致批評，顯示出決策上的搖擺與欠缺規則依據。

國際危機組織東北亞資深分析師楊皓暐（William Yang）也指出，台灣長期未能參與區域聯合軍演，固然是因顧忌北京態度，但卻導致與鄰國缺乏默契與實戰合作經驗，這將提高錯估情勢與應變誤判的風險。

楊皓暐說，「沒有清晰規則，台灣就可能過度反應，讓中國有藉口開戰；或者反應不及，導致局勢崩盤」。他呼籲，台灣應儘速釐清各項軍事紅線與應變機制，並強化與區域盟友的戰略互信與溝通頻道。

儘管如此，參與者也肯定台灣組在整體演習過程中展現學習與成長。兵推共同主辦人、我國前參謀總長李喜明強調：「我們可以在兵棋推演中輸一百次，但現實中只能贏一次。」最終報告預計將於近期提交政府，作為政策與軍事戰略規劃的參考。

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