中國沙漠發現「消瘦版」的B-2 疑似尚未公開的大型匿蹤飛機

中國新疆某神秘基地的衛星影像發現，地面上最近新出現了一款大型飛鏢狀飛行器，酷似「消瘦版」的美軍B-2轟炸機；依目前資訊推測，其可能為尚未公開的大型無人機。（圖片取自@essen_ai的X帳號/來源Planet Labs檔案）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國近來持續試飛各類飛行器，且外型經常顛覆外界想像。據外媒報導，針對新疆某神秘基地的衛星影像發現，地面上最近新出現了一款大型飛鏢狀飛行器，推估其尺寸及外型類似於「消瘦版」的美軍B-2匿蹤轟炸機，外媒分析，從目前僅有資訊推測，可能與轟-20計畫有關，或更可能是尚未公開的大型匿蹤無人機。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導，一張拍攝於今年5月14日，且從未曝光過的衛星照片顯示，在新疆馬蘭附近的一處秘密試驗基地內，發現一架外型特殊的巨大飛行器，這處秘密試驗園區透過一條筆直的滑行道與基地連接，該處向來以研製先進空戰項目而聞名，並被認為是中國無人機研發領域的前導據點，因此備受外界觀察。

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從衛星影像可見，這架飛行器停在機棚外的空地上，它採用了大型飛鏢翼佈局，頭尾長約46英尺（14公尺），翼展約為170英尺（51.8公尺），相較之下，美軍B-2「幽靈」轟炸機的寬度為172英尺（52.42公尺）、B-21則更小。最初，外媒報導認為，其可能是傳聞已久的轟-20，不過現在最新的分析指向，它更可能是一款尚未公開的大型無人機。

報導指出，這架飛機的外形設計類似於B-21，機翼末端與B-2和B-21一樣採斜切設計，左翼前緣可能有白色區塊，所以看似較尖銳，但從下方的陰影可看出事實並非如此；而其機翼的後掠角比B-2或B-21還小，這表示它可能是以高空續航力為主要設計考量。機身中央似乎有一個圓筒狀或圓頂結構，這在飛鏢構型的設計中很常見，可用來容納駕駛艙、額外空間，或是在無人機上安裝進氣口和引擎，但目前無法從影像中清晰辨認出來。

有關這處園區的用途先前並不明確，但現在更加明朗的推測是，中國下一代空戰載具系統的測試基地，包括多種尺寸的飛機，從轟-20匿蹤轟炸機到大型匿蹤飛翼無人機、三引擎的殲-36、殲-XDS戰鬥機，當然還有小型戰術無人機；依其緊密的的各式廠房、機庫，以及戒備森嚴的獨立園區來看，可見其作為秘密測試基地的重要性。

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