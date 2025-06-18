西班牙新「神之眼」亮相 SIRTAP無人機狂飛20小時不落地

空中巴士為西班牙研發的新一代SIRTAP戰術無人機首架原型機（如圖），已在廠房內組裝完成，並正式進入地面測試階段。（圖取自Airbus官網）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕西班牙空軍的「新鷹眼」正式成形，歐洲航太巨擘空中巴士（Airbus）17日宣布，其為西班牙研發的新一代SIRTAP戰術無人機，已完成首架原型機的組裝，正式進入全面的地面測試階段。這款專為填補西班牙情監偵（ISR）能力空缺而生的無人機，具備超過20小時的超長滯空能力與全天候作戰性能，首套作戰系統預計將在2027年交付。

根據外國軍聞網站《Army Recognition》報導，這架SIRTAP原型機目前正位於空中巴士西班牙赫塔費（Getafe）的廠區，進行包含結構評估、系統與軟體檢查等密集地面測試。其首次飛行排定在今年底，地點位於西班牙國家航太技術研究所（INTA）的無人機系統測試中心。

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SIRTAP被設計成一款能在惡劣天候下，日夜執行任務的「全天候戰士」。它能在高達約6400公尺的空域飛行超過20小時，機身配備的防冰系統與熱管理系統，使其能應對極端溫度環境，並滿足海上執行任務所需。其模組化設計更是一大亮點，機翼可快速拆卸，整機便於裝入C295等運輸機中，實現快速的戰地部署。

在作戰能力方面，SIRTAP擁有超過180公斤的酬載能力，使其能攜帶多樣化的先進感測器。除了標準的光電/紅外線/雷射標定（EO/IR/LD）系統外，它還能搭載合成孔徑雷達/地面移動目標指示（SAR/GMTI）雷達，以及全套的電戰（EW）裝備，如電子情報（ELINT）與通訊情報（COMINT）蒐集套件。這使其能從單純的空中「眼睛」，轉變為執行複雜電子情報蒐集的「耳朵」，大幅提升其戰術價值。

SIRTAP計畫於2023年11月正式啟動，當時西班牙國防部向空中巴士訂購了9套完整的系統，每套系統包含3架無人機與1座地面控制站，總計27架無人機，此計畫完全在西班牙設計與製造，目的在強化西班牙的國防自主能力，並支持歐洲建立主權國防航太框架。

值得注意的是，SIRTAP採用了「不受國際武器貿易條例限制」（ITAR-free）的設計，這意味著其出口潛力巨大，不受美國技術出口管制。空中巴士已規劃在未來為其開發海軍衍生型，並整合武裝系統，展現其在歐洲無人機領域建立工業產能的雄心。

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