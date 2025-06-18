無所遁形！伊朗飛彈車隊轉移途中 遭以色列戰機鎖定殲滅

以色列空軍近日在德黑蘭郊外摧毀一支正在轉移的伊朗防空飛彈車隊，凸顯其已掌握伊朗領空的制空權。（圖：以色列國防軍）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列空軍16日在伊朗首都德黑蘭近郊，上演一場教科書級的「貓捉老鼠」獵殺行動，以軍戰機成功追蹤並摧毀了一支正在轉移陣地的伊朗防空飛彈車隊。軍事專家分析，此次行動不僅再次展現以色列對伊朗領空的絕對掌控能力，更凸顯伊朗軍方在持續空襲下，其關鍵軍事資產的調動與防護已左支右絀、疲於奔命。

根據外國軍聞網站「Defence Blog」報導，以色列國防軍（IDF）發表聲明指出，以色列空軍（IAF）16日偵獲數輛卡車，正從伊朗西部向首都德黑蘭方向移動，企圖躲避以軍打擊，車上載有包括機動地對空飛彈（SAM）發射器在內的武器。以國空軍隨即透過快速鎖定程序，對該車隊發動精準打擊，成功摧毀了車上的武器與飛彈發射器。

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חיל-האוויר זיהה בשעות הבוקר מספר משאיות המכילות אמצעי לחימה, ביניהן משאיות הנושאות משגרי טילי קרקע-אוויר, הנעות ממערב איראן לכיוון טהראן בניסיון להימלט מתקיפות צה"ל.

בסגירת מעגל מהירה, חיל-האוויר תקף את המשאיות והשמיד את אמצעי הלחימה והמשגרים. pic.twitter.com/7Vl4zfqjeE — Israeli Air Force （@IAFsite） June 16, 2025

以色列總理納坦雅胡與國防部長卡茲稍早在一處空軍基地重申，以軍的目標是「政權的基礎設施與軍事威脅，而非平民」。卡茲更強硬表示：「我們控制著德黑蘭的空域，打擊的是政權目標，不像伊朗那樣攻擊平民。」這次獵殺行動，正是此番言論的最佳註腳。

此次打擊行動是以色列深入伊朗境內，進行大規模削弱作戰的一部分。過去一週，以色列空軍已對伊朗中部的飛彈儲存點、伊斯蘭革命衛隊據點及防空單位執行了數十次空襲。

報導引述國防分析家觀點指出，伊朗這批防空飛彈系統在運輸途中遭摧毀，是一個極具指標性的事件，強烈暗示在以色列持續且猛烈的空中轟炸壓力下，伊朗軍方已難以有效轉移或保護其關鍵資產。以色列軍方得以維持空中優勢，主要歸功於大量運用精準導引彈藥、先進的電戰系統，以及不間斷的情報、監視與偵察（ISR）覆蓋，其目標旨在全面削弱伊朗發動報復性飛彈攻擊，或攔截以色列戰機的能力。

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