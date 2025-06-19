澳E-7A預警機首度操控MQ-28無人機 驗證新一代協戰能力

澳洲皇家空軍（RAAF）的E-7預警機，日前首度操控2架MQ-28無人機，實際驗證有無人協同作戰模式。（波音公司官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國航太大廠波音（Boeing）16日宣布，其與澳洲皇家空軍（RAAF）合作開發的MQ-28「幽靈蝙蝠」無人機，日前首度和旗下的E-7A「楔尾鷹」空中預警機搭檔，驗證「有－無人」協同作戰架構；任務期間，E-7的機組員運用飛控軟體操作兩架MQ-28型機，模擬空中護航及目標對抗，有效驗證兩儎台間的作業互通性。

波音指出，澳洲皇家空軍日前在合作舉辦的年度「能力展示」（Capability Demonstration 2025）中，以1架E-7A空中預警機搭配2架MQ-28無人機升空，在空戰情境模擬下首度以有人機操控無人機、有效防禦高價值有人儎台遭敵軍攻擊，充分展示其作為「忠誠僚機」的戰術及能力定位。

請繼續往下閱讀...

澳洲皇家空軍的E-7A空中預警機，現有6架服役中。（澳洲國防部官方Facebook）

E-7A預警機又名「楔尾鷹」（Wedgetail），是波音公司開發的新一代空中情監偵儎台，其機體選用現有的737NG（新世代737）商業客機，並在機背安裝諾斯洛普．格魯曼（NG）的「多用途電子掃描陣列」（MESA）雷達，能全方位偵測多重海、空威脅，還具備戰機指管、區域目標追蹤，以及電子信號情報（ELINT）蒐集等任務，情監偵能量強大。

波音公司的MQ-28「幽靈蝙蝠」無人機。（波音國防官方X帳號 @Boeing Defense）

MQ-28則為波音聯手澳洲皇家空軍打造的空中無人機，該機全長11.7公尺，官方宣稱其最大航程可達2000浬（3704公里），並搭載先進人工智慧（AI）自主技術，兼具未來戰場趨勢的長程作戰能力。

而在本次有、無人機能力驗證後，波音進一步表示，MQ-28無人機未來還會與既有的F/A-18F雙座型「超級大黃蜂」戰機、甚至是先進的F-35戰機搭配測試，持續展現跨世代、跨平台的協同作戰潛力。

MQ-28無人機未來還將測試搭檔超級大黃蜂戰機、F-35戰機的協同作戰效能，持續驗證其跨世代、跨平台的聯戰潛力。（波音公司官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法