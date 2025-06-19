【影】法簽署「全球之眼」預警機採購意向書 有望以2+2架汰換E-3F

RELEASE: France announces intention to procure GlobalEye



Joint declaration of intent regarding the sale of Saab’s GlobalEye Early Warning and Control （AEW&C） aircraft to France signed with @DGA. #AEWC #defence #parisairshow https://t.co/t8V7WYSAc6 pic.twitter.com/2UEiwrpHlX — Saab （@Saab） June 18, 2025

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕歐洲指標性盛會「巴黎航展」（Paris Air Show）16日開幕至今僅3天，已多項重大民航、軍用航空合約拍板，也顯現地緣政治升溫的今日，空中戰力建構和更新需求持續上升；先前拍板採購3架E-2D預警機的法國，日前宣布和瑞典達成共識，簽署「採購意向書」（LOI），未來有望以紳寶「全球之眼」汰換E-3F預警機，加速升級情監偵能量。

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瑞典紳寶集團18日宣布，旗下的「全球之眼」空中預警機獲得法國空軍青睞，現已初步簽署採購意向書，未來有望以2+2架的出售模式，汰換現有的美系E-3F型機。（瑞典紳寶集團官網）

瑞典紳寶（Saab）集團18日新聞稿指出，法國軍備採購局（DGA）在巴黎航展與瑞典政府達成協議，正式簽署「採購意向書」（The Letter of intent, LOI），其中包含兩架「全球之眼」空中預警機及後勤支援服務，另附帶兩架同型機的採購選擇權；不過，法方強調，此次簽約並非正式採購，要待後續程序走完才算定案。

1978年服役的E-3預警機，是以波音707-320型商業客機的機體改裝而成，初期採用4具普惠TF33渦扇發動機，機組員編制12人，能執行海上偵蒐、空域管理，以及戰場救援（CSAR）、人道救援等任務，英、法、德等多個北約成員國皆操作該機；不過，法軍的同型機改用CFM56系列渦扇發動機，並在10年前獲現代化升級，維繫空中預警能量。

法國空軍的E-3F空中早期預警機。（芬蘭空軍官方Facebook）

法國武裝部隊目前的空中早期預警兵力，主要由美系的E-3F「哨兵」（Sentry）和E-2C「鷹眼2000」（Hawkeye 2000）型機組成，前者隸屬法國空軍，後者則為法國海軍航艦艦載機；根據法方規劃，現役E-2C型機將以3架新採購的E-2D「先進鷹眼」（Advanced Hawkeye）取代，預計後（2027）年起陸續交機。

至於E-3F預警機，根據知名航空網站《FlightGlobal》統計，法國空軍現仍有4架服役中，由此研判，法方本次採購意向書中的「2+2」數量，旨在全面接替美系機種，擔負空中早期預警主力。

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