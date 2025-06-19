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解密美軍「終極王牌」：B-2轟炸機如何獵殺地下核設施？

2025/06/19 09:52

B-2「幽靈」匿蹤轟炸機（圖中）是美軍的戰略王牌，具備穿透敵方防空網、投擲「巨型鑽地彈」以摧毀地下核設施的獨特能力。圖為B-2在F-35戰機護衛下，進行飛行展示。（路透）B-2「幽靈」匿蹤轟炸機（圖中）是美軍的戰略王牌，具備穿透敵方防空網、投擲「巨型鑽地彈」以摧毀地下核設施的獨特能力。圖為B-2在F-35戰機護衛下，進行飛行展示。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》分析，在國際緊張局勢升溫之際，美國擁有一張能應對全球最堅固、防禦最嚴密目標的終極王牌：B-2「幽靈」（Spirit）匿蹤戰略轟炸機及其搭載的「巨型鑽地彈」（MOP）。這套組合，被視為專門用來對付如伊朗深藏地底的核設施等高難度目標的關鍵武器。

美國空軍的GBU-57巨型鑽地彈，被外界視為可摧毀伊朗地下核設施的關鍵。（美聯社）美國空軍的GBU-57巨型鑽地彈，被外界視為可摧毀伊朗地下核設施的關鍵。（美聯社）

B-2轟炸機本身就是一項工程奇蹟。由諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman）打造、單架造價高達21億美元（約合新台幣621億元），是史上最昂貴的軍用飛機。其價值在於兩大核心能力：極致的匿蹤與驚人的航程。它的雷達截面積據稱僅如一隻小鳥，使其能輕易穿透敵方先進的防空網；超過11000公里的不空中加油航程，更賦予其從美國本土直飛全球的打擊能力。

然而，真正讓B-2成為「堡壘毀滅者」的，是它能攜帶的特殊彈藥，特別是重達13.6噸的GBU-57「巨型鑽地彈」（Massive Ordnance Penetrator, MOP）。這是美軍火庫中最大的常規炸彈，專為摧毀深埋地下的強化工事而設計。憑藉其巨大的重量與動能，它能穿透超過60公尺的強化混凝土，精準打擊敵方指揮中心或核設施。

除了這把攻堅「錘矛」，B-2還能搭載多種「利刃」。它能攜帶大量由GPS引導的「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM），對多個地面目標進行高精度打擊；也能發射具備匿蹤能力的「聯合距外武器」（JASSM）等巡弋飛彈，在敵方防空圈外就發動致命攻擊，確保自身安全。

作為美國「核三位一體」打擊能力的重要一環，B-2還能搭載多達16枚的B83核彈，執行最具威懾力的戰略任務。

綜合來看，B-2「幽靈」轟炸機並非單一的作戰平台，而是一個集匿蹤穿透、遠程打擊、多樣化彈藥與核威懾於一身的整合性戰略系統。正是這種獨一無二的能力組合，使其成為美國在處理最高難度戰略威脅時，一張無可替代的王牌。

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