川普對伊朗動武持「戰略模糊」 美戰機、航艦赴中東

以色列近日大舉空襲摧毀伊朗核設施，外界傳聞川普可能批准對伊朗的攻擊計畫，但仍未下達最終命令。不過，美國航艦戰鬥群，以及包括F-16、F-22、F-35和C-17在內的戰鬥機和運輸機正大批抵達該區域。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕以色列近日大舉空襲摧毀伊朗核設施，美國總統川普並緊急召開戰情會議討論對伊朗決策，外界傳聞川普可能批准對伊朗的攻擊計畫，但仍未下達最終命令。而已經確定的動作，則是美國航艦戰鬥群以及包括F-16、F-22、F-35和C-17在內的戰鬥機和運輸機，正大批抵達該區域。

軍聞網站「The Aviationist」報導，近日有多架F-16、F-35和F-22戰機從美國各地起飛，並獲得空中加油機的支援以橫跨大西洋，飛往英國的普雷斯蒂克機場進行中轉，最終將部署到中東中央司令部。

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另外，社群也發現自從「雄獅崛起」行動以來，至少有超過5架C-17運輸機抵達以色列，其他運輸機則抵達約旦和沙烏地阿拉伯，懷疑是正在向以色列運送彈藥。

與此同時，美軍新聞「USNI News」報導，尼米茲號航空母艦（CVN-68）16日已向西穿越新加坡海峽。一海軍官員透露，該航艦打擊群將駛向中東。

雖然該航艦戰鬥群的任務是要接替去年11月部署在中東的卡爾文森號航艦戰鬥群，但此舉仍引人注目，因為此時整個印太地區，就只剩下華盛頓號航艦戰鬥群，該航艦目前部署於橫須賀。

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