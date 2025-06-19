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【影】以色列空中加油超過600次 F-35、F-15、F-16續轟伊朗

2025/06/19 10:20

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕以色列自13日轟炸伊朗核設施以來，兩國衝突即將屆滿一周，以色列已透過飛彈、戰機取得空優。根據以色列國防軍今日釋出一支影片，顯示其F-15、F-16、F-35等戰機輪番接受空中加油，以方表示，其自從「崛起雄獅」行動以來，已執行超過600次的空中加油，對於維持以色列在該地區的空優相當重要。

以色列空軍加油機為各式戰機加油，藉此支應長程打擊伊朗的任務。（圖擷取自以色列國防軍X）以色列空軍加油機為各式戰機加油，藉此支應長程打擊伊朗的任務。（圖擷取自以色列國防軍X）以色列國防軍空軍擁有超過300架的各式戰機，除了F-15I、F-15I+、F-16I等先進第四代戰機，也持續向美國採購第五代戰機F-35I。另外，以國空軍還有KC-707、KC-46等空中加油機，扮演各式戰機千里奔襲時的後盾。

以色列國防軍今日表示，自從「崛起雄獅」行動以來，以國空軍派出數十架次的空中加油機，在中東地區為以軍戰機實施超過600次空中加油任務，讓戰機可對伊朗政權進行打擊，這項能力對以色列維持該區域空優相當重要，以軍也將持續保衛以國平民。

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