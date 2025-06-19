【影】以色列空中加油超過600次 F-35、F-15、F-16續轟伊朗

✈️ 600+ Aerial Refuelings in Middle Eastern Skies



Since the beginning of Operation Rising Lion, IAF fighter jets have struck Iranian regime targets deep in Iran.



Supported by aerial refuelers flying dozens of sorties, over 600 mid-air refuelings have been conducted to date.… pic.twitter.com/vUZHIKzUzV — Israel Defense Forces （@IDF） June 18, 2025

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕以色列自13日轟炸伊朗核設施以來，兩國衝突即將屆滿一周，以色列已透過飛彈、戰機取得空優。根據以色列國防軍今日釋出一支影片，顯示其F-15、F-16、F-35等戰機輪番接受空中加油，以方表示，其自從「崛起雄獅」行動以來，已執行超過600次的空中加油，對於維持以色列在該地區的空優相當重要。

以色列空軍加油機為各式戰機加油，藉此支應長程打擊伊朗的任務。（圖擷取自以色列國防軍X）以色列國防軍空軍擁有超過300架的各式戰機，除了F-15I、F-15I+、F-16I等先進第四代戰機，也持續向美國採購第五代戰機F-35I。另外，以國空軍還有KC-707、KC-46等空中加油機，扮演各式戰機千里奔襲時的後盾。

以色列國防軍今日表示，自從「崛起雄獅」行動以來，以國空軍派出數十架次的空中加油機，在中東地區為以軍戰機實施超過600次空中加油任務，讓戰機可對伊朗政權進行打擊，這項能力對以色列維持該區域空優相當重要，以軍也將持續保衛以國平民。

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