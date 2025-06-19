三黨立委考察民間廠商無人艇有共識 全力支持明年國防預算

立法院外交及國防委員會立委昨考察水面無人載具。（圖取自軍聞社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕立法院外交及國防委員會立委馬文君、王定宇、陳俊宇及林憶君等人，18日前往宜蘭考察國內外廠商水面無人載具，後續也都肯定國防成果，盼無人載具順利籌獲，國民黨立委馬文君表示，立法院將全力支持相關預算與政策推動。

《軍聞社》報導，立法院外交及國防委員會立委一行人，在國防部常務次長楊基榮中將、中科院院長李世強中將等人陪同下，聽取任務簡報，並參觀由碳基科技、雷虎科技、龍德等國內外廠商所展出的多型無人載具，觀察其動態展示中的操控能力與任務模擬情形，並針對未來應用於巡防、偵搜、作戰支援等領域，以及後續發展的效益與可行性等面向進行研討。

請繼續往下閱讀...

馬文君表示，無人載具在現代武器發展與未來戰場中，扮演極為關鍵的角色，具備高度潛力，建議未來測評可納入多元環境條件驗證，以提升實戰應用價值。面對當前區域安全情勢，她認為，我國無人載具技術應朝「全數MIT（台灣製造）」的方向努力，期盼透過橫向整合國內產官學研資源，加速推動相關發展，立法院將全力支持相關預算與政策推動。

王定宇則指出，國內水面無人載具研發籌獲若能考量軟硬體彈性配對，同時強化搖控、導引、定位等技術的穩定，不受干擾及駭侵，對海巡及國軍部隊因應灰色地帶威脅、強化海疆防衛將具重大助益。他強調，灰色地帶威脅日趨頻繁，應思考平戰轉換下的運用模式，並盤點海巡及海軍於近岸與外圍海域的守備範圍與調度能力，強化整體防衛韌性。

林憶君進一步表示，無人載具無論在商業或國防領域應用均為最新趨勢，面臨現階段國際情勢，我國應落實國防武器研發自主，透過實際考察，了解我國無人載具發展程度，並研討如何再進一步應用於國防領域上，以及有無外銷能力，期透過橫向整合國內產官學研資源，加速推動相關發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法