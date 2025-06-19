二手F-18還是很香 美國同意馬來西亞購科威特33架

圖為美軍F/A-18F戰機。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕馬來西亞空軍近日表示，美國已經批准馬來西亞從科威特手中購買33架二手的單/雙座型F/A-18C/D，預計將做為過渡機種服役至2040年代，等待馬國多用途戰鬥機（MRCA）計劃的實施。

軍聞網站「Army Recognition」報導，馬來西亞空軍由於在2017年退替米格-29戰機及鷹式教練攻擊機，目前僅剩8架F/A-18D和18架Su-30MKM戰機服役。同時，Su-30MKM戰機由於俄烏戰爭等原因，致後勤料件無法補充，馬來西亞急需強化空軍實力。

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對此，馬國除了向南韓訂購18架FA-50M戰機、明年開始交付之外，MRCA計劃的延宕，也使馬國需要戰機過渡。鑑於馬國空軍已經裝備F/A-18D戰機，此次採購F/A-18C/D將加無需對基礎設施進行徹底改造；此次採購以馬國空軍現有F/A-18D戰機的早期升級為基礎，包括增強通訊系統、雷達預警接收器以及整合Link 16資料鏈，這些措施支援短期至中期的作戰連續性，無需改造機身或增加後勤負擔。

報導說，此次收購面臨許多挑戰，除了需要美國批准，美國也曾考慮為其陸戰隊購買科威特的F/A-18C/D戰鬥機，突尼斯也曾表達過相同意願。另一個挑戰是維持老化機隊所帶來的後勤和維護負擔，雖然馬來西亞現有的F/A-18戰機已經升級，但科威特的機型屬於早期生產批次，可能導致備件和軟體整合的相容性問題。

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