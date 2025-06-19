海鯤號潛艦遭質疑艦體變形 台船駁斥：是先進裝備一部份

國造潛艦海鯤號17日出航啟動海測，但艦艏左側船殼遭網路媒體質疑變形，台船駁斥此說法，並指凸起處為「被動測距聲納」。（資料照，記者李惠洲攝）〔記者洪臣宏／高雄報導〕首艘國造潛艦海鯤號17日啟動海測，不過網路媒體報導稱，海鯤軍艦左艦艏「艇體變形」，台船今（19）日澄清，左舷艦艏側船殼凸起處，為「被動測距聲納（Passive Ranging SONAR）」，屬先進整合聲納系統裝備的一部份，因該聲納護罩內，裝置高精度電子聲納元件而凸起，非艇殼變形，絕無所謂的「艇體變形」情事。

海鯤號海測吸引大批媒體、軍事迷捕捉歷史性鏡頭，不過，有網路媒體拍到海鯤號左舷艦艏側船殼凸起，質疑「艇體變形」，甚至有網友譏諷「還沒下潛，泡個水就變形」，但也有人緩頰，還在測試階段，高喊「海軍加油」！

台船發布新聞稿澄清絕無「艇體變形」情事，台船表示，台船、海軍及技協等各單位人員，將持續以最高安全標準，依計畫照規定實施各項科目鑑測，籲請國人放心，並共同守護台灣此一得來不易的潛艦國造重大成果。

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國造潛艦海鯤號17日出航啟動海測。（資料照，記者李惠洲攝）海鯤號造艦為國人關注議題，原訂4月海測卻延宕，引來許多揣測，國防部長顧立雄強調沒有時間表，確保安全才會出海；海軍上月曾明確表示，海鯤艦已經達到出海前的最後安全整備階段，11月交艦目標不變。

國造潛艦後續艦採「2+3+2」模式分三階段建造，首批2艘後續艦為根據原型艦經驗優化的「小改款」版本，國軍5月依採購程序規定與台船完成簽約，現階段台船僅就人力、料件及機具先行備便。

海鯤號後續艦今年度預算，因在野黨提案凍結50%、約10億元，目前遭立法院凍結，解凍條件為原型艦通過海上測試（SAT），且向立法院專案報告，經同意後始得動支，因此尚未開工。

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