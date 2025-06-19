AI殺人蜂群來了 美軍秀專為印太衝突設計的「怒火」無人機

「怒火」（Fury）自主無人機，其設計核心是結合AI自主作戰與低成本、可大規模量產的特性，旨在以「蜂群」般的數量優勢，徹底改變未來空戰的樣貌。（取自Anduril Industries官網）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事媒體《Army Recognition》報導，未來的空戰主角，可能不再是神勇的飛行員，而是一群由AI指揮、蜂擁而至的自主無人機。美國國防科技新創公司安杜里爾（Anduril）在巴黎航空展上，正式推出了名為「怒火」（Fury）的無人機，其核心理念「智慧、廉價、可大量部署」，正預告著一場空戰哲學的根本轉變。

「怒火」無人機最大的不同，在於它不是一架需要飛行員在千里之外遙控的傳統無人機，而是一個能「自主思考」的空中作戰單位。它的大腦是「Lattice OS」AI軟體，能在複雜的戰場環境中即時做出決策，獨立執行偵察、電子干擾，乃至於精準打擊等多重任務。

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這項設計背後的戰略思想極具顛覆性，過去先進戰機或無人機的造價高昂，一旦損失，代價相當慘重。而「怒火」從設計之初就以「可負擔」與「大規模量產」為目標，採用了大量商業現成技術。這意味著未來不再是單一高價值兵力的對決，而是能夠部署數十架甚至上百架「怒火」無人機，以「蜂群」戰術進行飽和式攻擊，或建立無縫的偵察網，讓對手防不勝防。

「怒火」（Fury）自主無人機的外觀示意。（取自Anduril Industries官網）此外，「怒火」擁有超過15小時的續航力，並採用開放式架構，能像「樂高」一樣快速更換任務模組。其維護也極為簡便，不需依賴大型後勤基地，特別適合需要快速反應的遠征部隊。

這對未來在大國競爭，尤其是在廣闊的印太地區，具有革命性的影響。它不僅能大幅降低派遣飛行員進入危險空域的風險，其「以量取勝」的能力，更可能成為瓦解昂貴防空系統的有效手段。

「怒火」的亮相，不僅僅是一款新武器的問世，更清晰地宣告，一個由AI主導，強調自主、可負擔與規模化的空中作戰時代已經來臨。這場由軟體定義的空戰革命，正準備改寫天空的作戰規則。

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