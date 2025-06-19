戰鬥個裝原料來自歐美！ 軍備局砸23億進口Honeywell、DSM纖維布

綜合國防部及政府採購網近日的決標資訊，國軍將大手筆斥資23億元，由廠商進口Honeywell與DSM公司的纖維布原料，再加工製成符合防護等級的戰鬥頭盔及抗彈板。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍抗彈板、防護頭盔日前傳出防護力不足的風波，對此軍備局重新規劃抗彈等級，並啟動新一批戰鬥個裝生產。綜合國防部及政府採購網近日的決標資訊，國軍將大手筆斥資23億元，由廠商進口Honeywell與DSM公司的纖維布原料，再加工製成符合防護等級的戰鬥頭盔及抗彈板，標準看齊美軍，欲擺脫不肖廠商日前使用中國製原料的風波。

據政府電子採購網本周（16日）公布的決標資訊，國防部軍備局將斥資23億5172萬1000元採購「防護頭盔用纖維布」及「抗彈板用纖維布」2項，兩者皆由2家合格的台灣廠商自美國代理進口。其中，抗彈板用纖維布將分別花費4億9289萬餘元與7億3933萬餘元，合計約12億3222萬元；而頭盔用纖維布將花費6億7169萬餘元與4億4779萬餘元，合計約11億1948萬元。履約日期自今年1月8日起至今年12月底止，為期1年。

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據了解，這些進口的纖維布是聚乙烯纖維，並非凱弗拉纖維。該聚乙烯纖維布是製作頭盔及抗彈板之原料，抵台後尚需經軍備局裁切、熱壓成型等製程，才始具備抗彈性能，而成品分別還會再依美軍ESAPI及ACH測試程序，完成檢驗合格，方可交軍使用。

國防部軍備局表示，旗下生產製造中心第205廠於2017年迄今，防護頭盔及抗彈板均採用與美軍同等級之抗彈纖維布料，本購案依招標文件要求，除不得為中國大陸地區產品外，並無限定來源產地，只要符合規格及功、性能要求者均可參標；而此次決標的廠商分為美國DSM及Honeywell品牌；而新一代的抗彈板採抗彈纖維布結合陶瓷片之複合材料製成。

除原料外，國防部日前也決標一筆總金額將近16億元的「新型陶瓷抗彈板」採購案，以及9億餘元的「戰鬥背心外套本體」採購案，計畫綜合製作成新型戰鬥個裝成品。由於國軍抗彈板、防護頭盔日前深陷防護不足風波，軍備局再重新調整防護等級後，重新製作新一批可抵擋中共5.8公厘鋼芯彈的個裝，並預計在2027年以前，獲得匹配新型抗彈板的戰鬥背心。

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