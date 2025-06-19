北約擬限制軍援烏克蘭資訊公開 防止俄國別有用途

北約秘書長呂特（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（路透資料照）涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3位北大西洋公約組織（NATO）國家官員披露，由於擔憂俄羅斯利用進行宣傳與軍事規劃，北約組織正逐步限制對外公開其軍事行動，以及對烏克蘭援助的細節。

據《莫斯科時報》報導，北約峰會預計6月24日至25日於海牙舉行，預計各成員國同意將國防支出目標提高至國內生產毛額（GDP）的5％，不過，北約組織對於資訊外流，也明顯地提高警覺。

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3名北約匿名官員皆表示，北約組織未來將停止對外透露有關武器交付烏軍的具體細節，並可能進一步限制有關防衛計畫與威懾策略的資訊發布，以防莫斯科事先掌握行動內容。

1名北約成員國官員說，「所有在記者會上所說的一切內容，幾乎都會即時出現在俄國Telegram新聞頻道中，感覺他們比我們自己的媒體，還積極關注北約動向」。

另外，北約內部針對提高軍費與對烏國支持進行數個月討論，也引來俄羅斯國營媒體的高度關注，烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）與北約會晤後，北約宣布將提供額外200億歐元軍援，更成為俄羅斯官方媒體《塔斯社》和《俄羅斯國際新聞通訊社》焦點。

另一名消息人士稱，俄羅斯國營電視台經常在最重要新聞節目中，分析北約官員言論，並以對莫斯科有利的包裝方式解說；克林姆林宮也積極透過假新聞製造爭議與分裂，從針對法國總統馬克宏夫婦的負面傳聞，以及網路瘋傳一段法國第一夫人碧姬（Brigitte Macron）掌摑馬克宏的假影片，甚至有報導誣指馬克宏、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）搭乘前往基輔的火車，桌上擺著1袋古柯鹼，但實際上只是1張餐巾紙。

為反制俄方這類操作，北約國家已開始限制公開的資訊，包括對烏克蘭軍事援助的細節，德國自5月起不再公布交付「金牛座」（Taurus）長程飛彈資訊，並將軍援資料全面列為機密。

1名德國外交官坦言，「我們起初將所有內容都公布，甚至公開飛彈和彈藥數量，最終我們意識到，這麼做是在幫助普廷，而非德國民眾」。

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