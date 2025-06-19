發表民間版「台版彈簧刀」！銘旺科：保證100％MIT 打造藍色供應鏈

銘旺科技19日正式發表自研100%MIT的最新戰術型變形翼無人載具解決方案「COBRA-3120（譯眼鏡蛇-3120）」。（記者方賓照攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕銘旺科技今（19）日舉行發表會，旗下「台版彈簧刀」最新戰術型變形翼無人載具解決方案「COBRA-3120（譯眼鏡蛇-3120）」首度亮相。銘旺副總經理張畯皓說，COBRA保證100％MIT，台灣製造已不僅止於零組件供應角色，而是進入整合型、方案導向的「新世界工廠」地位，銘旺盼透過COBRA打造MIT「藍色供應鏈」的戰略節點，協助盟國快速部署、維修和補給。

據說明，「COBRA-3120」最大起飛重量可達10公斤，飛行速度區間為時速60到250公里，標準航程為30公里以上，最大升限高度2000公尺，續航40分鐘，通訊距離可依據選配達10到50公里遠，任務酬載1到2公斤，機身長度93公分、翼展120公分。發表會中也現場展示「一刀未剪」版本的COBRA飛行、盤旋並鎖定目標完成衝擊的測試影片。

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張畯皓致詞說，COBRA已在海外市場火熱布局的應用場景-邊防任務、快速部署、多平台生態系整合，展示了未來無限可能。台灣製造已不僅止於零組件供應角色，而是進入整合型、方案導向的「新世界工廠」地位。銘旺期盼透過COBRA成為MIT藍色供應鏈的戰略節點，協助盟國快速部署、維修與補給。

銘旺科技發表最新戰術型無人載具解決方案「COBRA 3120」。（記者方賓照攝）

COBRA-3120的人攜式發射系統。（記者方賓照攝）

張畯皓指出，COBRA不僅是無人機，更是銘旺對未來戰術部署與智慧供應鏈的願景。他說，COBRA 的角色不止於戰略場景，更象徵一套從設計、製造、部署到補給的完整MIT供應系統，未來將結合AI導控、長僚機高低配任務、自主飛行與群蜂多管發射模組，全面支援客戶與夥伴的任務需求與快速量產目標。

銘旺COBRA團隊技術長、曾任陽交大機械系兼任教授的葉泳蘭說，COBRA-3120的設計核心在於模組化、可部署、可擴展，產品具備彈管RFID識別、48V動力模組、雙通訊模式（RS-485/LORA）與即時導控平台，符合快速調配、高密度飽和作戰的全球市場期待。

銘旺說明，從車載多管發射系統、地面導控站，到彈體本身具備的智能辨識與飛控演算，該系統已完成超過百架次的飛行測試，預計將優先推進至東歐、東南亞與中東市場，與戰術型「快速消耗型無人機」趨勢接軌。

研發經理李如鵬說，歷經無數次的模擬、試飛、參數調校，最終才有這款高性價比、精準敏捷、高續航的 COBRA 解決方案，研發歷程可謂從0到1的垂直整合，不依賴進口平台，打造出專屬於台灣需求與外銷定位的產品線。

台灣無人機協會創會理事長吳修廉則於發表會中，將新任理事長的當選證書交予張畯皓。他說，台灣過往的航模全世界聞名，但航模與無人機關鍵差異在於飛控系統，對一般人而言就是自動飛行能力，因此，很多新創團隊反而可以「彎道超車」知名的老品牌。

吳修廉說，儘管飛機部分已經調校到很好的狀況，最終需要做出飛行決策的還是人，人才培育非常重要，台灣仍然缺乏無人機操縱的能量，銘旺在人機整合方面有非常好的規劃，請各界拭目以待。

至於目前是否已接獲訂單，張畯皓會後受訪透露，目前已和東南亞3國、東亞1國、歐洲2國、美洲等至少7國洽談中。目前初步預估每月產能約500台，第一階段希望在年底前達到1千台。此外，AI導控部分預計今年內完全落實，可裝於民用皮卡車的多管發射載具未來也將與去中心化的群蜂攻擊整合。

銘旺科技發表最新戰術型無人載具解決方案「COBRA 3120」，圖為銘旺科技董事長周維昆（右）、副總經理張畯皓。（記者方賓照攝）

銘旺科技發表自研100%MIT的最新戰術型變形翼無人載具解決方案「COBRA-3120」。（記者方賓照攝）

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