賴總統主持軍事會談 這張照片秒懂是誰來處理安全危機

因應中東情勢持續緊張，總統賴清德昨在例行軍事會談要求國防部及國安團隊，現在起全面強化對當前區域安全動態的監控。照片右側出席成員為國防部團隊首長，左側則是總統府及國安會團隊。（總統府提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕總統賴清德昨天主持例行軍事會談，針對以色列、伊朗衝突升溫，以及中國兩個航艦編組持續在第一、第二島鏈演練，賴總統指示國防部及國安團隊現在起全面強化對當前區域安全動態的監控，確保在任何突發狀況下都能迅速反應，維護區域和平穩定。

國人很少能了解軍事會談的參與成員及運作，能參與處理安全丶軍事危機事件的又是哪些成員？外界很難一窺內幕，倒是總統府昨天發佈了一張會談照片，讓外界可以有初步的認識。

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根據總統府發佈的軍事會談照片，賴總統為會談主持人，坐在長條型會議桌的主席位置，照片中長條桌的右側為國防部團隊，左側則是總統府及國安會團隊。

在國防部團隊方面，國防部長顧立雄的位置最為靠近賴總統，依次則是參謀總長梅家樹上將丶軍政副部長柏鴻輝丶軍備副部長鍾樹明上將丶國防大學校長劉志斌上將丶陸軍司令呂坤修上將及海軍司令唐華上將，未入鏡但應有出席的還有空軍司令鄭榮豐上將等人。

至於總統府及國安會團隊，副總統蕭美琴位列第一位，其次依序為總統府祕書長潘孟安丶國安會祕書長吳釗燮丶國安會諮詢委員黃重諺丶國安會副祕書長劉德金，以及總統辦公室主任陳羿伶。

面對區域情勢變化以及中國進行中的軍事行動，國防部已通令國軍各軍種，對於國家海、空、陸域的安全提高各方警覺，確保區域和平穩定及國家安全。

賴總統表示，為確保印太安全穩定不受破壞，近日美軍印太司令部已提升警戒等級，密切注意相關情勢發展。同樣的，他也要請國防部及國安團隊，從現在起全面強化對當前區域安全動態的監控，提升情報蒐集與研判能力，同時和各友方保持緊密聯繫與協調，確保任何突發狀況都能迅速反應，維護區域和平與穩定。

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