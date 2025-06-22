美軍對伊朗核設施投下6枚「巨型鑽地彈」 發射30枚「戰斧」飛彈

消息人士指出，美軍B-2轟炸機針對福爾多、納坦茲和伊斯法罕等3地的核設施共投下6枚GBU-57「巨型鑽地彈」。圖為GBU-57「巨型鑽地彈」。（美聯社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普21日宣布，美軍軍機攻擊伊朗3處核設施，有消息人士指出，美軍的B-2轟炸機參與了針對伊朗核設施的攻擊行動，B-2轟炸機在空襲過程中，針對福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）等3地的核設施，投下6枚GBU-57「巨型鑽地彈」（MOP），此外，美國海軍潛艦還發射了30枚「戰斧」巡弋飛彈。

根據美國《CBS》報導，一位熟悉此行動的消息人士和國防部高級官員證實，美軍在此次空襲伊朗的行動中，使用了GBU-57「巨型鑽地彈」，此項武器主要用來摧毀深層地下目標，被稱是「碉堡剋星」，針對每個核設施目標使用兩枚，而GBU-57「巨型鑽地彈」重達3萬磅，只有B-2轟炸機才能搭載投擲。

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官員表示， 美國在行動之前已知會以色列，川普在襲擊之後與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）交談。

《福斯新聞》 主持人漢尼提（Sean Hannity）21日在節目宣稱，他與川普通過電話，川普向他提到美軍使用6枚GBU-57「巨型鑽地彈」襲擊伊朗核設施，此外，美國潛艦發射30枚戰斧飛彈，用於攻擊納坦茲和伊斯法罕的核設施。

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