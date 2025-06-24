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無人機、AI聯手上陣 日本軍事戰略迎接新時代

2025/06/24 10:52

圖為日本正積極引進的MQ-9B「海上衛士」無人機。此舉旨在建立全天候海上監偵能力，是其新國防戰略中，反制區域威脅的具體部署。（圖：美國海軍）圖為日本正積極引進的MQ-9B「海上衛士」無人機。此舉旨在建立全天候海上監偵能力，是其新國防戰略中，反制區域威脅的具體部署。（圖：美國海軍）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕為因應新興戰爭型態與區域安全挑戰，日本防衛省近日正式成立一支30人的專責小組，全面規劃下一代無人機與人工智慧（AI）作戰策略。根據軍事新聞網站《Army Recognition》引述《亞洲商業展望》（Asian Business Outlook）報導，該小組的成立，被視為日本在汲取烏克蘭戰爭經驗後，強化國防科技自主研發、深化與美軍協同作戰能力的關鍵轉捩點。

報導指出，該小組的核心任務，是擬定一套涵蓋空中、海上與聯合作戰的無人作戰整合政策，涵蓋技術研發、戰術應用與指揮體系改造三大方向。其中，特別關注AI於「聯合全領域指揮管制」（JADC2）架構下的應用，期望能透過即時資料融合、自主目標分配與跨軍種協同通訊，提升戰場態勢掌握與決策效率。

在戰術運用上，小組將聚焦開發可支援「人機協同」（Manned-Unmanned Teaming）的無人機系統，讓AI控制的「忠誠僚機」在未來能與F-X等次世代戰機並肩作戰，共同執行壓制敵方防空與動態打擊任務。此外，也將投入研發長航時、具備電光紅外感測器（EO/IR）與合成孔徑雷達（SAR）的多任務無人機，強化戰區偵察與目標追蹤能力。

海上方面，日本亦準備導入AI無人艦艇（USVs），結合蜂群協同、電子戰與岸基飛彈網絡，打造具備「海上拒止」效能的新型海戰能力。此構想明顯參考烏克蘭在俄烏戰爭中的戰術手法，目的是讓無人載具在敵對環境下執行複雜任務，並減少人員暴露風險。

在工業與戰略層面，防衛省也將同步推進無人系統的原型開發與模組化設計，以重振國內軍工產業活力。未來開發的無人平台，將以與東南亞等盟邦高度相容為前提，不僅有助提升自衛隊即戰力，也將推動日本防衛產品進軍國際市場。

該小組亦將就與美軍的指揮整合、協同作戰模式，以及對駐日美軍的經費支援進行全面檢討，確保日美防衛合作在AI與無人作戰領域，能維持高效率對接與戰略互信。

報導強調，這場由防衛省主導的科技革新，目的是在未來10年內，打造出橫跨空中、海上與跨域戰場的自主作戰體系。對日本而言，這不僅是一次軍事現代化的重大升級，也是進軍全球防衛技術市場、強化地區安全架構的重要一步。

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