軍博館主體建物預計10月落成 立院外委會考察籲如期完工

「國家軍事博物館」的渲染圖。此案截至今年4月底的工程進度約53%，並力拼今年10月完工。（圖片取自國家軍事博物館籌備處臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部2021年6月動土興建的「國家軍事博物館」，經過了預算調增、期程展延後，主體建物工程預畫於今年10月完工，並力拼明年開館營運。為了解此案進度，立法院外交及國防委員會昨排定考察軍博館，立院外委會召委沈伯洋呼籲，務必落實計畫節點管制，完成整體建造任務。

行政院於2015年核定「國家軍事博物館」計畫，全案預算約32億餘元，但過程並非一帆風順，不僅預算已追加至53億餘元，全案期程也從8年延長至10年，2021年6月正式動工。根據國防部月前送交立法院的預算解凍報告陳述，截至今年4月底，全案工程進度達53％，剩下工項則力拼今年10月完工。另外，國防部期待，軍博館建物今年完工後，明年能正式啟用。

立法院外交及國防委員會召委沈伯洋（左）聽取國防部政務辦公室主任孫立方中將（右）解說。（軍聞社）為了解軍博館的興建進度，立法院外交及國防委員會昨到現地考察，召委沈伯洋在國防部常務次長楊基榮中將、參事石文龍中將、政務辦公室主任孫立方中將陪同下，聽取工程進度簡報，也透過軍博館環景影片介紹，瞭解各項設施規劃與提供建言。

根據《軍聞社》報導，在沈伯洋等人視導過程中，一行人實際走訪相關樓層，在專人說明下，逐一瞭解各項工程施作概況。針對營造、監造過程，沈伯洋表示，若有任何窒礙與風險，務必與營造商相互溝通，尋找解決方式，同時也應責派專人督管工程進度，讓軍博館如期如質新建落成。

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