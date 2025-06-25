嚇阻中國 日本首次在本土試射88式反艦飛彈

日本陸上自衛隊24日首次在本國境內試射88式陸基反艦飛彈，地點位於北海道。（美聯社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本陸上自衛隊24日宣布，首次在本國境內進行飛彈試射，顯示日本正加速其軍事建設，以嚇阻日趨強勢的中國。

美聯社報導，陸自第1特科團（第1砲兵旅）約有300名士兵參與演習，在北海道新日高町的「靜內對空射擊場」試射「88式陸基反艦飛彈」，目標是距離北海道南部海岸約40公里的無人靶船。目前自衛隊仍在分析試射結果。

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本次試射的車載式88式飛彈是由三菱重工研發，射程約100公里。

由於日本國內空間有限，且有安全方面的顧慮，以往飛彈試射多半在美國或澳洲境內舉行。這次首次在國內進行飛彈試射，凸顯日本正推動更自主的軍力建設，並獲取反擊能力，以因應中國在印太地區海域日益咄咄逼人的海上行動。

本次試射的車載式88式飛彈，是由三菱重工研發，射程約100公里。（美聯社）

此外，日本對中國和俄羅斯在其近岸頻繁舉行聯合軍演，也感到憂慮。日本和俄國也存在領土爭端。

根據和平憲法，過去日本僅限於「專守防衛」，不得對外主動使用武力。但自2022年起，日本大幅改變政策，採納一項5年期國防戰略，將中國列為「最大戰略挑戰」，並強調深化日美同盟。

日本正準備在今年稍晚部署長程巡弋飛彈，包括從美國購買的「戰斧」（Tomahawk）飛彈。同時，日本也在研發12式地對艦飛彈，其射程約1000公里，為88式飛彈的10倍。

日本還準備在最東端的南鳥島興建飛彈發射訓練場。本月稍早，中國2艘航空母艦「遼寧號」和「山東號」首次同時在該海域活動，並頻繁進行艦載機起降訓練。

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