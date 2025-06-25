史崔克甲車改造潛力大 整合4D雷達捕無人機

美國陸軍近日在演訓期間，部署1輛搭載「EchoShield」新型雷達系統的史崔克8輪甲車進行測試，驗證反制無人機作戰效能。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍史崔克8輪甲車重量輕、艙內空間大，可進行多元化改裝，並衍伸多種車型。美國陸軍近日則在演訓期間，部署1輛搭載「EchoShield」新型雷達系統的史崔克8輪甲車進行測試，驗證反制無人機作戰效能。

軍聞網站「Army Recognition」23日報導，美陸軍第2騎兵團第3中隊官兵，20日參與德國「聯合跨國戰備訓練中心」（JMRC）舉行的「捕蠅草」演訓時，部署1輛配備全新「EchoShield」雷達系統的M1126運兵型史崔克甲車，展開實地整合測試，用以探測、追蹤模擬小型無人機的空中威脅，為移動終端設備提供即時數據，提升部隊在作戰情境下的狀況覺知能力。

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美國Echodyne公司開發的「EchoShield」，是一款認知型4D雷達系統，採用先進的Ku波段脈衝都卜勒雷達技術，擁有出色的雷達掃描覆蓋範圍和輸出功率，能同時追蹤與定位數百個空中目標的方位、距離、速度與高度等4維數據，快速的數據傳輸速度也能為光學感測器、反制措施及聯合指管網路提供穩定訊號。

「EchoShield」也支援多種任務模式，包含低空反無人機作戰和對地面、沿海與鄰近空域目標的情監偵等；重量僅約18公斤，相當適合與史崔克這類載具整合，車輛偵察範圍能超過11公里，從車上卸載後透過與甲車連線，人員偵察範圍也能超過8公里，具備在嚴苛環境中靈活操作的部署彈性。

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