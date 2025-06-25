炸掉伊朗核設施的GBU-57巨型鑽地彈 可望由更精準的新殺器接班

日前投入美國空軍「午夜之錘」行動的B-2匿蹤轟炸機，共計7架投放14枚GBU-57巨型鑽地炸彈，成功打擊伊朗地下戰略核設施。（美軍DVIDS網站）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美軍日前發起「午夜之錘」行動，成功以7架B-2匿蹤轟炸機投放14枚GBU-57巨型鑽地炸彈，打擊伊朗3處地下核設施，也是這型炸彈第一次投入實戰任務，令外界對美軍全球戰略投射能力大為震驚。外媒指出，早在GBU-57服役初始，美國國防部即展開「次世代鑽地炸彈」的研發，力求打造更輕、更精準、穿透力更強的「碉堡剋星」。

軍聞媒體「戰區」（The War Zone）24日報導指出，美國空軍的GBU-57「巨型鑽地炸彈」（MOP）長20.5呎（約6.24公尺）、直徑31.5吋（約80公分），重達3萬磅（約1萬3607公斤），具有GPS／慣性雙導引能力，以及地下60公尺的鑽地性能，令它在「午夜之錘」行動中一戰成名。但美軍並不滿足於此，早在這型炸彈服役的2010年代初期，就展開「次世代鑽地炸彈」（NGP）研發，追求更緊緻、更致命的地下殺器。

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GBU-57巨型鑽地炸彈（MOP）訓練彈原型。（法新社資料照）

報導進一步分析，美國空軍曾在去（2024）年2月的公開徵求中，明確提及NGP的彈頭重量應不超過2萬2千磅（約9979公斤），且在GPS導引受限環境下，其彈著點的圓形公算誤差，有九成機率要在2.2公尺以內，遠優於現役「聯合直攻彈藥」（JDAM）的5公尺；另一方面，美國空軍預期，該彈的鑽地穿深可超越GBU-57型彈的60公尺，還要有自主推進，兼具防區外打擊能力（standoff capability）。

美空軍F-15戰機測試投放5千磅的GBU-72鑽地炸彈。（美國空軍官網）

面對中、俄、北韓等有地下指揮所的主要威脅國家，發展不同構型的鑽地炸彈是大勢所趨。美國空軍曾在5年前首度公開5千磅級的GBU-72「全球精準打擊武器」（GPAW），2021年更首度公開測試影像，讓F-15、F-35等現役四、五代戰機，也有中量級的地下打擊能力，與MOP相輔相成；報導提及，該彈曾在去年投入美國空軍打擊葉門胡塞武裝（Houthis）的行動中。

而據規劃，美國空軍計畫在未來24個月內，籌獲10枚縮小比例測試彈，還有3至5枚全比例原型彈，持續推進後續計畫，讓「碉堡剋星」的威力能夠再進化。

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