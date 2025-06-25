和以色列互轟十多天後 美軍中央司令被提名人：伊朗仍具戰力

伊朗與以色列飛彈互轟暫告段落，圖為伊朗的油庫遭以色列轟炸。（路透社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕以色列13日起向伊朗發動飛彈打擊與空襲，伊朗隨即反擊，直到25日起才分階段停火。不過，美軍中央司令部司令被提名人庫柏（Charles Brad Cooper II）24日於參議院表示，即使伊朗遭到以色列與美國攻擊，仍具備相當的戰術能力（considerable tactical capabilities），美軍需要做且正在做的事情，就是保障駐中東美軍的安全。

海軍出身的庫柏的現職為美軍中央司令部中將副司令，他在今年6月獲得國防部長赫格塞斯提名為中央司令部司令，接替即將退伍的庫里拉上將。庫柏24日參加參議院軍事委員會的聽證會，對於中東當前局勢發表看法，若這起人事案獲得國會議員支持，庫柏將走馬上任並晉升上將。

以色列13日對伊朗核設施、軍事據點發動空襲與飛彈打擊，由於要摧毀深埋在地下的核設施，需要仰賴美軍的B-2轟炸機與GBU-57巨型鑽地彈（MOP），美軍22日突然發動「午夜之錘」行動，派出7架B-2轟炸機向伊朗福爾多等三處核設施投擲14枚GBU-57，核潛艦也發射了30枚戰斧巡弋飛彈。伊朗23日象徵性地襲擊美軍位於卡達的烏代德空軍基地，以、伊隨後同意暫時停火。

請繼續往下閱讀...

美軍中央司令部司令被提名人庫柏中將，24日出席參議院軍事委員會聽證會。（路透社）根據《星條旗報》、《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，庫柏24日於參議院表示，儘管以色列與美國對伊朗發動的攻擊，減弱了伊朗的實力，但伊朗仍具備「相當的戰術能力」（considerable tactical capabilities），保護駐中東的美軍安全，是需要做且已正在做的事情。

庫柏也示警，從伊朗在核設施被襲擊後，仍能對烏代德基地發動飛彈打擊，即可見其仍維持戰術實力，美軍仍須提防是否遭伊朗進一步報復。

另外，在以色列、伊朗停火之前，外界嚴密關注伊朗是否封鎖航運要道荷莫茲海峽（又譯荷姆茲海峽），庫柏表示，伊朗確實擁有數千枚水雷，但美軍在中東也保有充沛的掃、獵雷能力，只是掃雷工作可能需耗時數周至數個月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法