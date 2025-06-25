國防部證實獲得美援排用機槍 要累積到一個量才會撥交基層部隊

美軍101空降師官兵在受訓期間操作M240排用機槍。我國也因美國總統撥款權，獲得這型機槍。（路透社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍地面部隊除了獲得軍備局產製的排用、班用機槍，亦在前美國總統拜登動用「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority, PDA）情況下，獲得相關裝備。國防部長顧立雄今日於立法院答覆民進黨立委王定宇質詢時證實，國軍獲得美援排用機槍，但會集結到一個量之後，才會撥交給部隊。

立法院外交及國防委員會今日處理國防部預算解凍案，邀請國防部長顧立雄列席備詢，民進黨立委王定宇質詢時關切國造槍械籌獲進度，以及美國「總統撥款權」涉及的援助裝備。他詢問，軍備局生產T75排用機槍，2023年、2024年累積下來，尚有460把待交付，目前進度為何？

國防部長顧立雄赴立法院外交及國防委員會備詢。（記者塗建榮攝）軍備局長林文祥中將表示，T75班用機槍將在今年6月30日前交付給陸軍；王定宇接續關切國造輕型、重型狙擊槍的產製進度為何？林答覆，輕型狙擊槍亦為6月30日交付，重型狙擊槍則預計年底撥交。

王定宇也關切美國援助我國M240排用機槍進度，顧立雄表示，排用機槍會在接續獲得更多後「發下去」。王定宇追問，是否集結到一個量才會發下去給部隊？顧立雄說：「是」。

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