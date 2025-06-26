應對印太挑戰 美國擬在菲律賓蘇比克灣生產彈藥

美國國會議員希望在菲律賓前美軍海軍蘇比克灣基地，建立一座彈藥生產與儲存設施，以因應印太地區缺乏前沿製造中心的安全隱憂。（歐新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國會議員希望在菲律賓前美軍海軍蘇比克灣基地，建立一座彈藥生產與儲存設施，以因應印太地區缺乏前沿製造中心的安全隱憂。

美國早在1992年便撤出蘇比克灣，但隨著華府與馬尼拉面對中國在南海與呂宋海峽的行動而加強防務合作，蘇比克灣基地的重要性近年重新受到重視。（美聯社檔案照）

美國海軍研究協會新聞（USNI News）24日披露，根據聯邦眾議院撥款委員會國防小組委員會在「2026財年國防部撥款法案」報告中詳述的計畫，這項設施列於採購項目之下，名稱為「印太彈藥製造」（Indo-Pacific Ammunition Manufacturing）。

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報告指出，委員會對印太地區缺乏前沿部署的彈藥生產設施感到憂慮。因此，委員會指示國防部，應與國務院及「美國國際開發金融公司」（International Development Finance Corporation）協調，評估在美國海軍蘇比克灣基地（United States Naval Base Subic Bay）設立一座聯合彈藥生產與儲存設施的可行性。

雖然美國早在1992年便撤出這處具戰略價值的菲律賓港口，但隨著華府與馬尼拉面對中國在南海與呂宋海峽的行動而加強防務合作，蘇比克灣基地的重要性近年重新受到重視。美國海軍計畫租用蘇比克灣周邊地區的儲存設施，以部署一項新的美軍陸戰隊前置儲備計畫（Marine Corps prepositioning program）。當地船塢也一直負責維修美國海軍的軍艦與後勤船隻。

這項關於聯合彈藥生產的提案，正值馬尼拉根據「自主國防態勢振興法」（Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act）重振本國的國防產業基礎。該法旨在培育本土軍工產業，以協助菲國軍事現代化計畫。

菲律賓總統小馬可仕去年秋天在簽署該法時表示，「這展現出我們對發展本國國防產業的長期承諾，以支援我們的國防需求。對於一個正處於地緣政治變局與動盪中心的國家來說，這是一項合乎邏輯的發展。」

美菲防務規劃人員已將聯合發展軍工基礎，視為未來數年的優先合作項目。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）訪問馬尼拉期間，雙方發布「美菲軍工合作共同願景聲明」，將彈藥組件與能量物質列為「近期合作潛力最大的優先領域」，並進一步指出，合作範圍包括彈藥儲存、整彈生產（all-up round production）與物流系統。

根據眾院撥款委員會的報告，該設施將前置部署「彈藥庫存與相關原料，如硝化棉（nitrocellulose）、硝化甘油（nitroglycerin）與酸類等」。這些化學物質是製造炸藥與彈藥的關鍵原料。

國會議員也指示國防部長應在撥款法案通過後60天內，提交可行性研究的最新進展。若該計畫付諸實行，將成為自冷戰與美屬菲律賓時期以來，美國在菲律賓進行的最重大國防投資之一。

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