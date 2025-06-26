中國軍艦現蹤花蓮外海 蘇澳籍漁船直擊

25日早上6時至26日早上6時止，國軍偵獲共機33架次（其中逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域24架次）及共艦5艘，持續在臺海周邊活動。（國防部提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕中國持續以軍事活動騷擾台海和平，共機共艦襲擾台灣周邊海空域已成常態，今早傳出有蘇澳籍漁船在昨天下午近1時於花蓮外海直擊2艘中國軍艦出現在離岸50餘海浬位置，艦名、型號不詳，已通報相關單位。

蘇澳籍漁船至花蓮外海捕魚，在昨天下午近1時行駛至北緯23度40分、東經122度29分時，目擊2艘中共軍艦，第一時間通報海巡署、漁業署等相關單位。船長透露，共艦往北行駛，我國海軍有在旁監控，並驅離至「海上執法線」外。

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據國防部即時軍事動態資料，針對中共解放軍台海周邊海、空域動態，自25日早上6時至26日早上6時止，國軍偵獲共機33架次（其中逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域24架次）及共艦5艘，持續在臺海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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