海鯤潛艦今展開第二次海測 按計畫推進測試進程

國造潛艦原型艦海鯤號今（26）日進行第二次海測，依海軍規劃，海鯤號9月30日完成海上測試，依合約在11月交艦。圖為海鯤潛艦在本月17日進行首度海測畫面。（資料照）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕時隔九天，國造潛艦原型艦海鯤號今（26）日進行第二次海測，依海軍規劃，海鯤號9月30日完成海上測試，依合約在11月交艦。

海鯤號17日進行首度海測，今天上午8時許再度離開高雄港進行第二次海測，台船及海軍256戰隊、工程人員做好防護，站在甲板上隨艦出海。

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海鯤號完成首次海測，引起關注，海軍參謀長邱俊榮中將昨天於立法院外交及國防委員會答詢指出，海鯤號首次出海執行穩定性測試，後續將進行3至4次浮航測試，再依序展開50公尺淺水潛航、200公尺深水潛航與各系統驗證測試。

他答詢時表示，17日第一次出海是以水面上的穩定性測試為主，目前測試項目按計畫推進。接下來預計進行3至4次浮航測試，重點在於測試船體在不同海況下的操控性能與穩定性。

國防部長顧立雄答詢說，海上測試項目約34項，分成浮航、淺水潛航、與深水潛航三階段，每階段皆須安排多次海上測試，會依測試結果管制進行缺改調校。

台船在首次海測後說明，已順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統的首次海上動態組合測試。

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