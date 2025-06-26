「女武神」進駐德國 助空軍測試AI協同戰術

德國決定引進的美製XQ-58A「女武神」無人機，將用於探索未來空戰技術。圖為美國陸戰隊正在進行測試的同款機，其低成本與高效能特性是獲選的關鍵。（圖：美國陸戰隊）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕為加速未來空戰能力發展，德國國防部已批准引進美國研製的XQ-58A「女武神」（Valkyrie）匿蹤無人機，由空中巴士防務與航太公司（Airbus Defence and Space）負責接收與整合。該機將作為「學習載具」，用於驗證「有人-無人協同作戰」概念，並為歐洲本土的忠誠僚機計畫累積數據與操作經驗。

根據軍事網站《Defence Blog》引述德媒《Hartpunkt》報導，Airbus取得這項進口許可後，預計將以「女武神」作為測試平台，搭載德國自主任務系統進行飛行驗證。XQ-58A由美國Kratos公司開發，最初為高速靶機，後轉型為具低成本作戰潛力的無人載具，具備匿蹤特性與獨立起降能力，單價約在1000萬美元（約新台幣2.95億元）以下。

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Airbus執行長薛爾霍恩（Michael Schöllhorn）先前曾表示，德軍需盡快獲得具備實驗價值的無人機平台，以便與空軍攜手熟悉未來空戰模式中的無人機運用。此次引進的「女武神」即為此一任務所設，預計將協助測試AI控制、感測器整合與編隊飛行技術。

該舉反映德國對歐洲「未來空戰系統」（Future Combat Air System, FCAS）發展進度的關切。FCAS由德、法、西三國合作推動，包含新一代載人戰機與「遙控載具」（Remote Carrier）無人僚機，但整體計畫預計2040年後才具備戰力。為彌補此空窗期，德國選擇提前採用現成無人機進行驗證，展現對建立自主作戰能力的積極態度。

報導也指出，Airbus已與瑞典防務製造商紳寶（Saab）展開磋商，探討共同開發歐洲版CCA平台的可能性。雙方尚未正式公布合作內容，但這項潛在聯手，被視為歐洲尋求降低對美軍系統依賴的具體實踐。德國此前已選用薩博的AREXIS電子戰系統，將部署於15架Eurofighter戰機，展現對其技術整合能力的高度信任。

此外，紳寶近年也積極投入無人系統研究，2022年曾公開一項忠誠僚機構型風洞測試成果，並與德國AI公司Helsing合作，成功以「Centaur」自主軟體控制一架JAS-39E「獅鷲」戰機完成飛行試驗。

分析認為，引進「女武神」無人機將為德國在FCAS服役前建立先期操作與測試基礎，若與瑞典合作案能獲政治支持，將有望成為歐洲在無人空戰系統領域中具自主性與整合能力的替代方案。

瑞典薩博公司（Saab）研發中的忠誠僚機概念模型，正在風洞中進行氣動測試。（圖：Saab）

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