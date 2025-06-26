投放測試「韓版金牛座」秀給你看 我空射雄三接續也將相同執行！

有「韓國金牛座」之稱的空射遠程巡弋飛彈近日完成投擲測試，而我國的空射雄三反艦飛彈後續也將進行相同試驗。（圖片來源：DAPA影片、IDF經國號粉專/本報合成）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕為增強國產戰機KF-21的陸攻能力，韓國接力新開發國產「遠程空對地飛彈」，並有「韓國金牛座」之稱。據韓國官方昨（25）日最新發布的畫面，該彈目前在國產FA-50上完成了實際投放測試，顯示已初步驗證射擊安全性。而我國的國產空射雄三飛彈，上周亦被拍攝到新的塗裝試飛，推估在不久的將來，也將進行同樣的投放測試。

根據韓國國防採購計畫管理局（DAPA）昨日公布的最新影像消息，有「韓國金牛座」之稱、作為「遠程打擊武器計畫」項目之一的空射遠程巡弋飛彈，近日由空軍第3戰鬥機聯隊的FA-50戰機進行了飛彈分離測試；只見彈體被漆上全紅色，還帶有諸多黃黑警示斑點的彈體由機翼被拋下，並展開小翼，順利進行飛行。

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「韓國金牛座」是這款飛彈目前的非正式名稱，它是韓國自研高性能、匿蹤打擊武器的宏觀計劃之一，該巡弋飛彈目標可在2027年開始整合到國產的KF-21平台中，韓國軍方希望韓版金牛座能與目前裝備於F-15K戰機的德國KEPD 350「金牛座」飛彈相當，甚至超過後者。

韓國此次的空中投放測試特別說明了重點項目，而這也是我國空射雄三接續將測試與執行的內容。韓國DAPA說明，他們在今年4月至6月間，一共進行了31次的飛行準備測試，其中所評估的項目包括掛載後檢查機身顫振、結構載荷和飛行穩定性等，確保在各種飛行條件下，飛彈可安全分離。而在這次的實際投放中，也要確保飛彈可安全脫離飛機，且不會影響其結構或搭載的設備。

我國目前的「空射雄三」反艦飛彈在測試進程上保持相當低調，不過日前已完成了多次的配重試飛與副油箱配重投擲，直到上週才被軍事迷目擊到披上了全新的彈體塗裝升空。新的彈體有別於先前的淺灰白色塗裝，新增了不少彩繪標示，彈體也變成了閃亮亮的金屬銀色，除了測試彈常見的圓形紅、白識別符號外，尾部彈翼也被漆上了紅、黃、藍三色，彈身中間亦有一條粗紅色的標示線，這些目的與韓國的大紅色測試彈相同，有助於觀測者識別。

韓國官方宣稱他們進行了31次的飛行，才開執行實際投放測試；而我國目前並未公布測試次數，不過從IDF的翼尖亦加掛GPS莢艙與高速攝影機來看，確實即將進入下一階段。（IDF經國號粉專提供/記者劉宇捷製圖）

韓國官方宣稱他們進行了31次的飛行，才開執行實際投放測試，而我國目前並未公布已進了多少次測試，不過從IDF的翼尖亦加掛GPS莢艙與高速攝影機來看，確實即將進行下一階段的拋投測試，同樣地，其試驗目的是確保飛彈在投放後可安全的與飛機脫離，並驗證投彈程序與飛行穩定性。待這項拋投測試完成後，空射雄三才會進入點火試射階段。

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