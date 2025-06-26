共軍艦載預警機邁入部署階段 空警-600現身與殲-15編隊飛行

中國最新研製的「空警-600」艦載預警機（圖），被視為解放軍航艦戰鬥群的「大腦」與「千里眼」，其外型與任務定位皆對標美軍E-2D「先進鷹眼」。（圖取自微博）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕解放軍航艦戰力再現關鍵進展。根據軍聞網站《Army Recognition》26日報導，最新流出的高解析度照片顯示，中國研製的固定翼艦載預警機「空警-600」（KJ-600），已首度與殲-15艦載戰鬥機進行編隊飛行測試。此舉強烈顯示，這款被視為中國航艦「千里眼」與「作戰中樞」的預警機，已接近完成所有研發測評，距離正式成軍僅一步之遙。

空警-600由西安飛機工業公司研製，採雙渦輪螺旋槳設計與高翼機體構型，外觀與美軍E-2D「先進鷹眼」極為相似。其機背搭載大型圓盤狀主動電子掃描陣列（AESA）雷達，具備360度偵蒐與指管能力。該機主要配合新型電磁彈射航艦「福建號」起降，彌補中國航艦過去僅能搭載直升機型預警機（如直-18J）而造成視距有限的戰力缺口。

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報導指出，空警-600的部署將大幅擴展解放軍航艦戰鬥群的偵察半徑與作戰指揮範圍，提供對空、對海威脅的早期預警能力。這意味著中國艦隊可望擺脫對陸基支援的依賴，逐步邁向自主遠洋作戰的門檻。

J-15T seen again practicing with a KJ-600 dir the parade and as it seems, the first time seen carrying PL-15 AAMs.



（Via @齐天的孙猴子 from Weibo） pic.twitter.com/47rW56bMLW — @Rupprecht_A （@RupprechtDeino） June 20, 2025

空警-600的任務定位與E-2D高度重疊，皆採五人編組，包括兩名飛行員與三名任務操作員。不過，軍事分析指出，儘管中方雷達硬體性能已逼近E-2D，但在系統整合、數據融合與多平台協同方面仍有明顯差距。

美軍E-2D配備AN/APY-9雷達，可同步追蹤數百公里外的匿蹤戰機與巡弋飛彈，並透過「協同作戰能力」（CEC）網路，與F-35、神盾艦即時共享戰場情資。相較之下，空警-600目前仍欠缺類似的戰場數據雲體系，未來若欲與水面艦艇、殲擊機與飛彈單位建構完整聯戰鏈路，仍需技術驗證與實戰磨合。

報導指出，儘管如此，空警-600的服役仍將顯著提升解放軍航艦戰鬥群的指揮與空域控制能力，特別在南海與西太平洋等高張力海域，將成為中國「反介入／區域拒止」（A2/AD）戰略的核心資產之一。隨著其正式部署，亞太地區海空態勢恐將面臨新一輪動態重組。

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