共軍艦載預警機邁入部署階段 空警-600現身與殲-15編隊飛行

中國最新研製的「空警-600」艦載預警機(圖),被視為解放軍航艦戰鬥群的「大腦」與「千里眼」,其外型與任務定位皆對標美軍E-2D「先進鷹眼」。(圖取自微博)

羅添斌/核稿編輯

〔編譯陳成良/綜合報導〕解放軍航艦戰力再現關鍵進展。根據軍聞網站《Army Recognition》26日報導,最新流出的高解析度照片顯示,中國研製的固定翼艦載預警機「空警-600」(KJ-600),已首度與殲-15艦載戰鬥機進行編隊飛行測試。此舉強烈顯示,這款被視為中國航艦「千里眼」與「作戰中樞」的預警機,已接近完成所有研發測評,距離正式成軍僅一步之遙。

空警-600由西安飛機工業公司研製,採雙渦輪螺旋槳設計與高翼機體構型,外觀與美軍E-2D「先進鷹眼」極為相似。其機背搭載大型圓盤狀主動電子掃描陣列(AESA)雷達,具備360度偵蒐與指管能力。該機主要配合新型電磁彈射航艦「福建號」起降,彌補中國航艦過去僅能搭載直升機型預警機(如直-18J)而造成視距有限的戰力缺口。

請繼續往下閱讀...

報導指出,空警-600的部署將大幅擴展解放軍航艦戰鬥群的偵察半徑與作戰指揮範圍,提供對空、對海威脅的早期預警能力。這意味著中國艦隊可望擺脫對陸基支援的依賴,逐步邁向自主遠洋作戰的門檻。

J-15T seen again practicing with a KJ-600 dir the parade and as it seems, the first time seen carrying PL-15 AAMs.



(Via @齐天的孙猴子 from Weibo) pic.twitter.com/47rW56bMLW