助郭婞淳一「舉」奪牌 中科院「能量消散膠體」吸震地墊成神隊友

中科院與民間廠商合作，為舉重國手郭婞淳製作訓練用專屬粉紅色地墊。（中科院提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院除了研發各式先進裝備，也透過軍民合作、技術移轉方式擴大運用範疇。中科院今日表示，其將武器的減震技術移轉民間，開發「能量消散膠體材料」（Energy Dispersion Gel Material, EDGM），再結合民間廠商獨有技術，做成舉重國手郭婞淳訓練用專屬地墊，顯見國防科技運用深具潛力。

中科院今日表示，中科院2013年運用武器系統減震技術，移轉至民生產業，歷經2年開發出「能量消散膠體材料（Energy Dispersion Gel Material, EDGM）」，並融合民間廠商的EVA發泡技術，不僅保留EVA材料的輕量、彈性與耐用的特性。

中科院與民間廠商合作，運用先進材料製作官兵的戰鬥護肘、護膝。（中科院提供）中科院表示，中科院與廠商於2016年簽署「合作意願書暨生產技術合約」，共同開發無毒環保的EDGM-EVA發泡技術製程，先後成功研製戰鬥型護膝護肘、防彈背心吸震片、舉重用減震減噪墊片、E.O.D防爆背心、防爆毯等新材料科學產品，期間也申請並獲得14件國內、外發明與新型專利，以及1項歐盟CE的認證，可運用於國防、醫療、運動等產業。

在軍民合作下，中科院表示，這個先進技術促進「戰鬥型護膝護肘」、「ⅢA級防彈背心吸震片」、「Ⅲ級防彈背心吸震片」、「E.O.D防爆背心及防爆毯」等裝備產製，合計超過70萬套。近年來還接受國家訓練中心委託，為舉重國手開發具減噪、減震效果的舉重墊，避免選手因長期訓練，造成耳膜及肢體上的傷害；這款國防科技材料，也獲舉重國手郭婞淳團隊青睞，量身訂製粉紅色專屬地墊，協助選手一「舉」奪牌，享譽國際。

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